Le prossime puntate italiane di Una vita sanciranno l'uscita di scena di Blanca e Diego che lasceranno Acacias 38 insieme al piccolo Moises. Samuel resterà nel quartiere e, dopo avere venduto le gioiellerie di famiglia, si preparerà ad aprire una galleria d'arte, con la collaborazione di Lucia. D'ora in avanti, i telespettatori faranno bene a fare attenzione ai movimenti della cugina 'acquisita' di Celia che diventerà la nuova protagonista femminile della telenovela spagnola.

La giovane scoprirà di essere figlia di una ricca famiglia, i Marchesi di Valmez che purtroppo non hanno potuto crescerla dopo avere appreso di essere fratellastri (il Vaticano non gli aveva dato il permesso di avere figli). E proprio la sua eredità diventerà oggetto di attenzioni per Samuel, che fingerà un sincero interesse per Lucia per entrare in possesso dei suoi averi.

Una Vita anticipazioni: Lucia rappresenta l'unica speranza per Samuel

Una terribile esplosione, causata da un attentato, distruggerà la Galleria d'Arte Alday, lasciando Samuel senza un soldo.

E la situazione nelle puntate di Una Vita di ottobre sarà persino destinata a peggiorare quando il perfido individuo chiederà un prestito ad un usuraio che poi non sarà in grado di restituire. Sarà in questo frangente che entrerà in gioco Lucia: la giovane mostrerà fin dall'inizio un sincero interesse verso l'Alday, arrivando persino a confessare a Padre Telmo di soffrire per un amore non corrisposto.

Ma se in un primo momento il fratello di Diego sembrerà non ricambiare tale affetto, le cose improvvisamente cambieranno quando apprenderà la verità sulle origini della Alvarado. Non avrà a disposizione la sola rendita di 1000 pesetas al mese, ma tutta l'eredità dei suoi genitori, i defunti Marchesi di Valmez. Sarà allora che Samuel comincerà a trascorre molto tempo in compagnia della sua nuova amica, arrivando quasi sul punto di baciarla.

Trame Una Vita: Padre Telmo mette in guardia Lucia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate, Samuel avrà bisogno il prima possibile del denaro di Lucia per saldare il suo debito con Jimeno Batan (che manderà i suoi uomini ad intimorire, con la violenza, l'Alday). Per tale ragione, organizzerà una cena romantica con la Alvarado nella speranza di affrettare i tempi ma l'incontro avrà un esito inatteso: messo in allarme da Celia, Padre Telmo si presenterà all'appuntamento e rovinerà i piani di Samuel.

E mentre il sacerdote faticherà a nascondere a se stesso il sentimento nascente per Lucia, quest'ultima se la prenderà con Celia, accusandola di essersi intromessa in una faccenda che non la riguarda.