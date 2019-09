Dopo la pausa della domenica, Una vita torna in onda su Canale 5 a partire da oggi 2 settembre per una nuova settimana ricca di trame avvincenti. La programmazione proseguirà regolarmente fino a sabato 7 settembre, data che sancirà il tradizionale appuntamento serale su Rete 4 (in attesa del ritorno della programmazione del sabato e domenica pomeriggio). Nel corso dei prossimi giorni, la crudeltà di Samuel si dirigerà verso Moises proprio come promesso ad Ursula durante la visita in manicomio.

Il fratello di Diego, infatti, rapirà il bambino durante la cena organizzata da Felipe e poco dopo informerà i genitori che il piccolo è gravemente malato. Ma, dietro alla febbre alta di Moises, potrebbe nascondersi l'ennesimo intrigo del crudele individuo. Brutte notizie per Arturo che si sottoporrà all'operazione alla cataratta. Ma non tutto andrà come previsto.

Una Vita anticipazioni: Samuel ricatta il personale dell'ospedale

Le anticipazioni di Una Vita sulle prossime puntate si aprono con una rivelazione di Riera a Blanca e Diego: l'uomo scoprirà qualcosa su Muñiz, il malvivente che aveva assaltato la carrozza mentre la coppia tentava la fuga qualche settimana prima.

Per sapere i dettagli sulle dinamiche, i due protagonisti della telenovela spagnola lasceranno la cena organizzata da Felipe in loro onore. Ma il colloquio con Riera darà un esito sconvolgente: era stato Samuel ad organizzare la finta rapina! E proprio il più giovane dei fratelli Alday approfitterà dell'assenza di Diego e Blanca per mettere in atto un nuovo piano, rapendo il piccolo Moises. Poco dopo, informerà il fratello e l'ex moglie che il bambino è stato ricoverato in ospedale a causa della febbre molto alta e di una crisi di vomito.

I suoi genitori accorreranno subito e si troveranno davanti ad una situazione inaspettata, sospettando che il medico e gli infermieri siano in qualche modo d'accordo con Samuel. Non avranno torto: l'intero personale sarà corrotto dal terribile individuo, facendo in modo che il piccolo continui a stare male. E il tentativo di portare via dalla clinica il figlio non avrà alcun esito per Diego e Blanca.

Trame settimanali Una Vita: Arturo resta cieco

Insieme alle vicende di Moises, le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 7 settembre si concentrano anche sull'operazione alla quale si sottoporrà Arturo. Purtroppo, a causa dell'anestesia, l'esito non sarà quello sperato: il colonnello non guarirà dalla cataratta e sarà destinato alla totale cecità. Silvia, però, gli nasconderà tale risultato e proseguirà indisturbata con i preparativi delle nozze.

Il processo di Peña avrà inizio e Flora sarà molto preoccupata per le sue sorti. Ma grazie alla testimonianza di Cesareo, l'uomo verrà prosciolto da ogni accusa e sarà rimesso in libertà. Al suo ritorno, Iñigo gli proporrà di diventare socio de La Deliciosa e il Cervera accetterà.