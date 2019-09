Con l'uscita di scena di Diego e Blanca, nelle puntate italiane di Una vita è cominciata ufficialmente la nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e di Padre Telmo, il nuovo sacerdote di Acacias 38. La coppia dovrà fare i conti con un inevitabile antagonista che sarà nuovamente Samuel Alday, deciso a sfruttare le ricchezze della nuova protagonista per pagare i suoi debiti.

Fin dal suo arrivo nel quartiere cittadino, il sacerdote si mostrerà interessato alle sorti della cugina di Celia, indagando sul suo conto.

Ma quali saranno le ragioni delle sue ricerche? Qual è il segreto che Telmo porta con sé? Per scoprire gli ulteriori dettagli del caso, i telespettatori italiani dovranno attendere ancora qualche settimana, ovvero fino a quando le ricche origini di Lucia saranno confermate dall'arrivo nel quartiere di Joaquin, l'uomo che l'ha cresciuta dandole il suo cognome.

Una Vita anticipazioni: Telmo inviato dal priore Espineira

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Lucia resterà sconvolta nel vedere il ritratto della Marchesa di Valmez mentre stringe tra la mani una croce, la stessa che lei ha sempre pensato appartenesse alla madre.

Da qui alla scoperta delle sue vere origini il passo sarà breve, grazie anche all'aiuto di Padre Telmo.

Il sacerdote, dopo avere salvato la vita alla Alvarado durante l'esplosione alla Galleria Alday, continuerà ad apparire molto interessato alle sue sorti, intromettendosi anche nel rapporto tra la donna e Samuel. Le motivazioni di questa presenza costante saranno svelate solo in seguito: il religioso sarà inviato dal priore Espineira nel quartiere per avvicinarsi a Lucia e convincerla a rinunciare all'eredità lasciata dai marchesi, consistente in 1.000 pesetas mensili. Questa cifra, in realtà, sarà destinata ad aumentare quando si scoprirà che la donna è la figlia naturale dei Valmez.

Trame Una Vita: Samuel si insinua tra Telmo e Lucia

Con il passare del tempo, le attenzioni di Padre Telmo verso Lucia aumenteranno e diventeranno qualcosa di diverso rispetto ad un legame che potrebbe venirsi a creare tra un sacerdote ed una sua fedele. Il nuovo protagonista maschile della soap iberica continuerà ad indagare sul passato della Alvarado proprio mentre verrà svelata la verità sul suo legame con i Marchesi di Valmez.

Sarà Joaquin, il patrigno di Lucia, a confermare che i due nobili erano in realtà i genitori della giovane che, però, non avevano potuto crescerla dopo aver appreso di essere fratellastri. Proprio la scoperta dell'incredibile ricchezza della cugina di Celia cambierà in breve l'atteggiamento di Samuel: rimasto senza un quattrino, il perfido individuo vedrà nella Alvarado la possibilità di appianare i suoi debiti.

Ma dovrà fare i conti proprio con Telmo che non si fiderà di lui.