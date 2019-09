La nuova stagione della telenovela Una vita è ufficialmente iniziata con un nuovo triangolo tutto da scoprire: oltre al villain Samuel Alday, già noto per i suoi intrighi ai danni di Diego e Blanca, si sono già affacciati sulla scena di Acacias 38 anche i nuovi protagonisti Lucia Alvarado e Padre Telmo Martinez, il nuovo parroco del quartiere. Tutti loro saranno portatori di misteri a partire dalla cugina di Celia che, dopo brevi ricerche, scoprirà di essere figlia dei Marchesi di Valmez che non hanno potuto crescerla dopo avere scoperto di essere fratellastri.

E proprio la novità riguardante le ricchissime condizioni economiche di Lucia spingeranno Samuel a rivolgere verso di lei un forte interesse che lo porterà persino a liberarsi di Joaquin, l'avvocato che ha cresciuto la giovane su richiesta dei suoi genitori biologici.

Una Vita anticipazioni: Samuel deve pagare un grosso debito

L'interesse di Lucia per Samuel continuerà ad essere evidente anche nelle prossime puntate di Una Vita, quando la giovane cercherà di aiutare il suo nuovo amico dopo l'esplosione nella Galleria Alday.

Se in un primo momento lui non sembrerà ricambiare tale affetto, la situazione sarà destinata a cambiare quando apprenderà che la Alvarado è la discendente di una nobile famiglia. Sarà lei stessa, nutrendo completa fiducia per l'Alday, a confessare di avere scoperto le sue origini: i Marchesi Valmez, dopo avere scoperto di essere fratellastri, non avevano potuto crescerla ma prima della morte avevano comunque lasciato alla figlia i propri averi.

Oltre alla rendita mensile di 1000 pesetas, Lucia all'età di 23 anni diventerà la proprietaria di tutte le ricchezze dei genitori. Tale notizia farà aprire gli occhi a Samuel: rimasto sul lastrico e braccato da uno strozzino, che pretenderà il pagamento di un grosso debito, per lui Lucia potrà rappresentare l'unica ancora di salvezza.

Trame Una Vita: l'Alday si libera di Joaquin

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate, Samuel entrerà in contatto con Joaquin, l'avvocato dei Marchesi Valmez al quale Lucia era stata affidata.

Con lui scenderà a patti per sfruttare nel migliore dei modi il patrimonio della giovane. Ma la situazione sarà destinata a cambiare quando l'Alday si renderà conto di poter sposare la giovane, diventando il proprietario insieme a lei dell'intera eredità e non di una sola parte. Sarà, quindi, necessario liberarsi subito dell'avvocato! L'obiettivo verrà presto raggiunto: dopo avere strangolato Joaquin, Samuel tornerà da Lucia, facendole credere di provare dei sentimenti per lei.

La coppia arriverà molto vicina al bacio anche se il loro incontro verrà interrotto da Padre Telmo.