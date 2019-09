La terza stagione di Una vita si avvia a piccoli passi verso la conclusione in Italia. Nelle prossime settimane, Blanca e Diego dovranno affrontare ancora diversi problemi a causa dei nuovi intrighi di Samuel. Quest'ultimo sarà la causa scatenante della malattia di Moises ma alla fine tutto andrà per il meglio e i due protagonisti potranno così tirare un sospiro di sollievo. Lasceranno quindi il quartiere, iniziando una nuova vita lontano dalle insidie causate dal giovane Alday o da Ursula.

In attesa del loro addio, la nuova protagonista è già entrata in scena e ha cominciato a farsi conoscere meglio dai telespettatori del programma. Si tratta di Lucia (interpretata dall'attrice Alba Gutierrez) che fra qualche settimana farà la conoscenza del suo futuro amore Telmo.

Una Vita anticipazioni: Telmo salva Lucia durante l'esplosione

Lo spazio dedicato a Lucia, la cugina ''acquisita'' di Celia sarà destinato ad aumentare nel corso delle puntate autunnali di Una Vita che la trasformeranno da semplice comparsa a indiscussa protagonista.

Fin dall'inizio risulterà chiaro che la giovane sarà portatrice di nuovi misteri, proprio come lo sarà anche Telmo, il nuovo parroco di Acacias 38. Quest'ultimo sarà inviato nel problematico quartiere cittadino proprio per indagare sul passato della donna e il loro primo incontro sarà poco tranquillo. Sarà proprio il prelato a salvare la Alvarado da morte certa durante l'esplosione che distruggerà la Galleria d'arte di Samuel Alday.

Un gruppo di anarchici piazzerà degli ordigni nell'edificio, provocando diversi morti e feriti. Proprio quando alcune travi rischieranno di cadere sulla giovane, Telmo interverrà e la porterà via, anche se contro la sua volontà.

Un misterioso ciondolo dal passato di Lucia

Ma quali saranno le ragioni che spingeranno Lucia a tergiversare dopo la terribile esplosione? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che pochi istanti prima dell'attentato, la Alvarado si fermerà ad ammirare il ritratto della Marchesa di Valmez che stringerà tra le mani una croce, la stessa indossata proprio da Lucia.

Considerando che il marito della Valmez le ha lasciato una rendita mensile di 1000 pesetas, Lucia richiamerà alla mente le parole di Joacquin, l’uomo che l’ha cresciuta, che in passato le aveva rivelato come quella croce fosse appartenuta alla madre. Esiste un legame di sangue tra Lucia e i Valmez? In attesa di scoprirlo, la coppia non perderà l'occasione di vedersi e di cominciare a nutrire dei forti sentimenti dell'uno nei confronti dell'altra.

Gli intrighi non potranno mancare: non solo Samuel proverà, fin dall'inizio, una forte attrazione verso Lucia, ma persino Ursula avrà un ruolo attivo, quando sarà assunta dal sacerdote come sua perpetua.