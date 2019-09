Nelle attuali puntate italiane di Una vita, Ursula Dicenta si trova in manicomio dopo avere ceduto al piano orchestrato da Diego e Blanca, in collaborazione con Samuel. Quest'ultimo porterà avanti i suoi intrighi ai danni del fratello ancora per qualche settimana, compromettendo seriamente la salute del piccolo Moises. Ma, alla fine, la coppia riuscirà a lasciare il quartiere sana e salva, uscendo di scena nelle trame della telenovela.

L'assenza della dark lady sarà poi destinata a durare ancora a lungo? Decisamente no! Ed, infatti, già nelle puntate di fine settembre o inizio ottobre, l'ex governante di Cayatena farà capolino ad Acacias 38, annunciando di essere guarita. Nessuno degli abitanti del palazzo, però, sarà pronto ad aiutarla, al punto che la Dicenta sarà persino costretta a elemosinare per sopravvivere. L'unico a correre in suo soccorso sarà Padre Telmo.

Una Vita anticipazioni: Samuel volta le spalle ad Ursula

L'allontanamento di Ursula Di Centa da Acacias 38 non durerà a lungo, come riportano le anticipazioni di Una Vita del periodo autunnale. La madre di Blanca uscirà dal manicomio quando la figlia sarà ormai lontana e non avrà nessuno a cui rivolgersi. Tenterà l'approccio con gli ex vicini di casa ma tutti le volteranno le spalle, a partire da Susana e Rosina che non crederanno al suo cambiamento.

Il timore di tutti sarà che la donna sia ancora crudele come in passato e, dunque, pronta a portare a termine qualche nuovo intrigo. Non trovando il sostegno di nessuno, ad Ursula non toccherà fare altro che rivolgersi a Samuel, il quale però non le fornirà l'aiuto sperato. Il giovane Alday, già alle prese con l'attentato anarchico che manderà in rovina la sua Galleria d'Arte, avrà altro a cui pensare, trovandosi sul lastrico e rischiando persino di perdere la sua casa. Per tale ragione, non vorrà ascoltare le scuse della matrigna e la manderà via di casa senza indugio.

Prossime puntate Una Vita: Padre Telmo offre ospitalità alla Dicenta

Senza una casa e senza denaro, nelle prossime puntate di Una Vita Ursula non saprà come andare avanti e si troverà costretta a mendicare. L'unico a provare pena per lei, anche perché non sarà a conoscenza dei suoi trascorsi, sarà Padre Telmo che le offrirà ospitalità nella sua abitazione. Proporrà quindi alla Dicenta di diventare la sua perpetua e lei accetterà subito, ringraziandolo per la generosità mostrata nei suoi confronti.

Sarà questo l'inizio di nuovi problemi o Ursula dimostrerà davvero di essere cambiata? L'erba cattiva purtroppo non muore mai e se ne renderanno conto in futuro gli abitanti del quartiere, a partire da Felipe che assisterà alla sparizione della fidanzata Carmen. E i sospetti dell'avvocato e dell'amico Mauro San Emeterio ricadranno proprio su Ursula.