Prosegue l'appuntamento in tv con Uomini e donne e dopo la puntata del trono classico e le due del trono over, ecco che giovedì 26 settembre saranno ancora i protagonisti del trono over a tenere banco su Canale 5 con le loro tormentate vicende sentimentali. Come anticipato sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi, andrà in onda il terzo appuntamento di questa settimana con il trono senior, il quale si preannuncia caratterizzato da un nuovo scontro verbale acceso che avrà come protagoniste Tina Cipollari e la sua 'nemica giurata' Gemma Galgani.

Trono over Uomini e donne, le anticipazioni del 26 settembre: la sfilata di seduzione

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne del 26 settembre rivelano che le dame del trono over saranno chiamate nuovamente a scendere in pista per una sfilata che si preannuncia particolarmente 'esuberante'.

Il tema di questa nuova sfilata, infatti, avrà a che fare con la seduzione e vedremo che Gemma Galgani attirerà subito le critiche dell'opinionista Tina Cipollari per la scelta di imitare Marylin Monroe.

La dama torinese di U&D trono over, infatti, scenderà in passerella imitando la grande e indiscussa Marylin e in particolar modo la scena del vestito che viene 'sollevato' dal vento. Con tanto di vestito rosso, la Galgani tenterà a suo modo di far rivivere al pubblico la scena del film della Monroe, scatenando l'ira di Tina Cipollari.

"Cioè ma ti rendi conto che lei si alza il vestito?" esclamerà Tina prima di litigare con Gemma, chiedendole come le sia saltato in mente di imitare Marylin in questa puntata del trono over. Peccato, però, che il parterre di maschietti che avrà il compito di giudicare le esibizioni delle dame in studio si schiererà a favore della Galgani: i voti per la sua sfilata, infatti, saranno molto alti e in tanti le daranno addirittura 10, dicendo che Gemma può permettersi tutto.

Gli ultimi spoiler su Uomini e donne: oggi l'addio di Sara Tozzi che lascia il trono

In attesa di vedere in onda questa nuova spumeggiante puntata del trono over, anticipiamo che questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che c'è stato l'addio di una delle troniste in carica quest'anno. Stiamo parlando della giovane Sara Tozzi, la quale ha scelto di abbandonare il trono e di andare via dalla trasmissione.

Il motivo? Sara ha comunicato alla redazione del dating show Mediaset di aver capito in queste settimane di provare ancora un sentimento nei confronti del suo ex fidanzato e quindi non se la sentiva di intraprendere una nuova conoscenza e frequentazione fuori dagli studi.