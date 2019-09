Entra nel vivo questa nuova edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, di cui ieri sera è andato in onda il primo appuntamento dedicato al trono classico. Tra le novità che abbiamo visto c'è stato sicuramente l'arrivo in studio del corteggiatore Javier, che il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere già quest'estate per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore.

Javier si è messo in gioco come pretendente per la bella Sara Tozzi ma le anticipazioni che arrivano dalle registrazioni di U&D rivelano che il ragazzo verrà ben presto smascherato.

Uomini e donne, le anticipazioni del trono classico: Javier messo nei guai da una segnalazione

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nella puntata di ieri del trono classico, Javier ha fatto il suo ingresso in studio e ovviamente non è passato inosservato.

Il ragazzo ha rivelato di essere interessato maggiormente alla tronista Sara, la quale sembra proprio ricambiare l'interesse nei confronti di Javier.

Peccato, però, che le anticipazioni che arrivano dalla terza registrazione di Uomini e donne trono classico che andrà in onda la settimana prossima su Canale 5, rivelano che il giovane Javier verrà subito messo in discussione da una segnalazione che arriverà alla redazione del programma della De Filippi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Un giornalista, infatti, è entrato in possesso di una serie di messaggi che Javier si era scambiato con un'altra donna, con la quale sembra proprio che fosse in atto una conoscenza e una frequentazione. La ragazza ha deciso così di smascherare Javier e tutto il materiale di questa segnalazione è finito nelle mani della redazione del programma di Maria De Filippi.

Ovviamente la reazione della padrona di casa di Uomini e donne e anche degli stessi autori non è stata positiva.

Le anticipazioni rivelano che la De Filippi ha fatto notare a Javier che già in passato ci sono stati altri personaggi del programma che avevano tentato di prendere in giro la redazione, tenendo nascosti dei 'segreti' che riguardavano il loro passato.

Javier lascia già Uomini e donne

Il sottile riferimento della conduttrice di U&D potrebbe essere indirizzato a Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' ma anche a Lucas Peracchi, che qualche anno fa beffò la redazione del dating show sentimentale.

Sta di fatto che dopo questa segnalazione, che Javier aveva taciuto alla redazione, il ragazzo ha abbandonato il parterre di corteggiatori di Uomini e donne e quindi ha messo la parola 'fine' al suo percorso. La tronista Sara, di fronte a questa situazione, non ha saputo trattenere le lacrime amareggiata e delusa dal comportamento del ragazzo.