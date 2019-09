Cristina Incorvaia e David Scarantino erano stati l'unica coppia di Temptation Island ad uscire mano nella mano dal falò di confronto. Il loro rapporto, però, era naufragato quella stessa sera a causa dell'ennesima discussione, come i due ex fidanzati avevano raccontato dopo un mese dalla fine delle riprese. Ospiti della prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne, la dama e il cavaliere hanno confermato la rottura, evidenziando ancora una forte rabbia dell'una nei confronti dell'altro.

Entrambi hanno lanciato pesanti accuse, offrendo una opposta versione dei fatti, e rendendo persino necessario l'intervento di Maria De Filippi per placare gli animi.

Trono Over Uomini e donne: Cristina accusa David di violenza verbale

Secondo quanto riportato dal portale 'Isa e Chia' in merito alla registrazione di Uomini e donne, Cristina è entrata in studio senza neppure salutare David. Apparsa fin da subito particolarmente battagliera, lo ha accusato di avere mostrato una parte di sé che non corrisponde alla realtà.

A suo dire, a Temptation Island avrebbe recitato la parte della vittima solo per ottenere facili consensi. Al falò era sembrato debole e innamorato ma già dal loro successivo incontro avrebbe dimostrato di essere ben diverso, attaccandola verbalmente e arrivando persino a strattonarla. Per tale ragione lei sarebbe fuggita dalla stanza che condividevano in Sardegna e sarebbe poi giunta alla conclusione di chiudere definitivamente i rapporti.

Tale versione dei fatti è stata, però, prontamente smentita in studio da David che ha rilanciato, spiegando che lui e Cristina erano già in crisi prima di partecipare a Temptation Island e che lei aveva deciso di partecipare al programma ugualmente, solo per mettersi in mostra.

Maria De Filippi interviene per placare gli animi

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla prima registrazione del Trono Over, gli animi si sono fatti particolarmente accesi tra David e Cristina che hanno dato le loro opposte versioni dei fatti su quanto accaduto dopo Temptation Island.

Le accuse di Scarantino hanno spinto Maria De Filippi ad intervenire, spiegando che la dama aveva precisato subito alla redazione che la coppia non stava attraversando un momento facile prima dell'inizio delle riprese ma che sono stati comunque invitati a partecipare a Temptation Island. Il sito Isa e Chia ha precisato che David ha continuato a lanciare duri attacchi alla sua ex, usando anche appellativi molto forti.

L'ha anche criticata per l'assenza di un vero lavoro da più di un anno. Cristina ha quindi giustificato la decisione presa al falò di confronto, ammettendo di essere rimasta confusa dalle parole del suo ex ma di avere capito che lui è una persona narcisista. Alla fine, non essendo riuscita a riportare all'ordine la coppia, Maria De Filippi ha chiesto ad entrambi di uscire dallo studio.