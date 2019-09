La stagione 2019-20 di Uomini e donne si è aperta ufficialmente lo scorso 29 agosto, con la prima registrazione dedicata al Trono Classico.

Insieme alla presentazione dei nuovi tronisti, tre dei quali già noti ai telespettatori di Canale 5, erano presenti in studio anche due ex coppie di Temptation Island. Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno aggiornato Maria De Filippi in merito agli sviluppi delle ultime settimane e, come era facile immaginare, non sono mancate le sorprese.

I due ex fidanzati, infatti, hanno confermato la frequentazione con due ex tentatrici e soprattutto le parole di Vittorio hanno visibilmente colpito la fotonica Katia. Dal loro confronto non è rimasta esclusa Tina Cipollari che ha preso le difese della Fanelli, uscendo furiosa dallo studio, dopo una evidente frecciatina alla single Vanessa.

Uomini e donne anticipazioni: Katia delusa dal racconto di Vittorio

Il Vicolo delle News ha fornito ulteriori anticipazioni di Uomini e donne in merito alla prima registrazione del Trono Classico, durante la quale sono stati ufficializzati i tronisti Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi.

Fin dall'inizio delle riprese, le occasioni di confronto non sono mancate, soprattutto tra gli ospiti del giorno ovvero Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo. La Fanelli è apparsa visibilmente scossa dal confronto con il suo ex fidanzato, che non aveva più visto dopo la fine delle riprese avvenute in Sardegna. Lui, infatti, non ha voluto che lei ritirasse le sue cose nell'appartamento e gliele ha fatte recapitare a casa, senza cercare un chiarimento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Stando a quanto riportato dal portale, Katia non si è rassegnata all'idea che il suo ex abbia cominciato a frequentare seriamente l'ex tentatrice Vanessa e più volte si è messa a piangere, ascoltando il suo racconto. Ma in sua difesa, è intervenuta Tina Cipollari.

È Tina Cipollari show fin dalla prima registrazione

Il trash non è mancato nella prima registrazione stagionale di Uomini e donne e protagonista è stata subito Tina Cipollari.

Quest'ultima si è schierata dalla parte di Katia Fanelli durante lo scontro con Vanessa, attuale fiamma di Vittorio Collina. E durante il battibecco tra le due ragazze, l'opinionista si è espressa in maniera a dir poco esplicito prima di uscire dallo studio in preda alla rabbia. Ha, infatti, chiosato: "Quelle che parlano parlano non fanno mai nulla, le santarelline invece..." Parole alle quali ha aggiunto dei gesti che lasciavano davvero poco spazio all'immaginazione.

Il 'Tina Cipollari show' ha dunque segnato il via ad una stagione nella quale difficilmente ci sarà da annoiarsi. E anche nella registrazione del Trono Over, avvenuta il 30 agosto, la bionda opinionista non si è tirata indietro, aprendo il solito confronto-scontro con la rivale Gemma Galgani.