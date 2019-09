Arrivano succulenti anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui oggi pomeriggio è stata registrata una puntata del trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante per il pubblico da casa. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che i protagonisti indiscussi saranno Ida e Riccardo, i quali si ritroveranno al centro dell'attenzione per un nuovo flirt che riguarda la dama del trono over.

Dopo vari tira e molla, sembra proprio che Ida abbia scelto di gettarsi alle spalle la storia d'amore finita male con Riccardo e di voltare pagina definitivamente con Armando: tra i due, infatti, è scattato il primo bacio.

Uomini e donne over spoiler: Ida si bacia con Armando

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne registrata questo pomeriggio rivelano che Ida è uscita in esterna con il cavaliere Armando, che nel frattempo si è visto anche con Veronica.

Tuttavia con quest'ultima non ha approfondito la conoscenza e infatti dopo l'esterna fatta assieme non la più cercata.

Situazione completamente differente, invece, con la bella Ida, reduce dall'addio definitivo con Riccardo il quale, nella precedente registrazione, aveva svelato che quest'estate era stato a Brescia per cercare di riconquistarla ma non c'è stato nulla da fare.

Tra Ida e Armando, l'esterna insieme è andata più che bene.

Gli spoiler di Uomini e donne trono over rivelano infatti che i due sono stati in giro per locali fino alle cinque del mattino e hanno svelato che c'è stato anche un bacio. Ebbene sì, Ida e Armando si sono baciati e ovviamente la notizia non ha entusiasmato per niente Riccardo, dato che la sua ex donna si sta frequentando con colui che può essere considerato il suo 'peggior nemico' tra i protagonisti del parterre del trono over.

Riccardo resta sconvolto da Ida

Nel momento in cui Riccardo è stato tirato in ballo da Maria De Filippi per un commento su quanto fosse accaduto tra la sua ex e Armando, il cavaliere si è limitato a dire di essere sconvolto e non è riuscito ad aprirsi pienamente e ad esternare le sue sensazioni.

Riccardo ha spiegato al pubblico di Uomini e donne di non riuscire a capire se si sentisse maggiormente ferito nei sentimenti per il comportamento di Ida oppure se la sua fosse soltanto una forma di possesso nei confronti dell'ex fidanzata.

Subito dopo, abbiamo visto che Riccardo si è rifiutato di conoscere una ragazza che era arrivata in trasmissione per lui, dicendo che questo non era affatto il momento giusto. Armando, invece, ha chiesto di poter proseguire la sua frequentazione con Ida fuori dal programma ma al tempo stesso di rivedere anche Veronica, che però non era d'accordo.