È passata meno di una settimana da quando Javier Martinez è stato eliminato da Uomini e donne in seguito ad una segnalazione che è arrivata alla redazione: il ragazzo non avrebbe mai chiuso la frequentazione con una persona esterna al programma, quindi starebbe corteggiando Sara Tozzi da fidanzato. Oggi, nel corso della registrazione che c'è stata a Cinecittà, l'argentino si è scusato con la tronista e le ha chiesto un'altra chance: la modenese non ha ceduto.

Javier torna dopo la segnalazione: proteste in studio

Oggi, martedì 17 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", informano i fan di un inaspettato ritorno in studio. A meno di una settimana di distanza da quando è stato eliminato da Sara Tozzi, Javier Martinez ha chiesto di poterla rivedere per dirle alcune cose.

In rete, dunque, si legge che l'ex volto di Temptation Island ha spiegato alla tronista che la ragazza con la quale si dice abbia una storia d'amore non è la sua fidanzata: sebbene abbia frequentato questa persona per un lungo periodo (tra alti e bassi), oggi l'argentino sostiene che il suo interesse è totalmente rivolto alla barista di Modena.

Quando il giocatore di pallavolo ha tirato in ballo il suo difficile passato familiare, sono stati in tanti a ribellarsi: alcuni corteggiatori hanno minacciato di auto eliminarsi se la tronista avesse dato un'altra possibilità a Javier, mentre tra il pubblico presente sono stati in molti a storcere il naso di fronte alle sue parole.

Se Martinez sia tornato in studio dopo la segnalazione che è arrivata sul suo conto, è perché la redazione gli ha impedito di incontrare Sara nei giorni precedenti lontano dagli Elios: Maria De Filippi, infatti, ha spiegato che il ragazzo ha potuto avere un confronto con la Tozzi soltanto davanti a tutti.

Sara non si fida di Javier e lo manda a casa

Se Jack Vanore e Giulio Raselli hanno consigliato a Sara di dare un'altra possibilità a Javier, Giulia Quattrociocche e Tina Cipollari l'hanno esortata a non credere al pentimento del giovane che, stando alla segnalazione arrivata alla redazione, avrebbe una relazione solida da tempo.

La Tozzi, dopo un iniziale titubanza, ha deciso di eliminare il corteggiatore argentino: sebbene sia molto attratta da lui e in esterna si sia trovata bene, la tronista ha affermato che non potrebbe più fidarsi dopo quello che ha saputo sul suo privato.

Durante la registrazione odierna del Trono Classico, inoltre, c'è stato un acceso confronto tra Tina e Damiano Er Faina: l'opinionista, infatti, si è scagliata verbalmente e fisicamente contro il romano che 4 anni fa aveva osato offenderla sul web per i suoi chili di troppo.