La stagione 2019-20 di Uomini e donne esordirà il prossimo 16 settembre su Canale 5 ma, in attesa che arrivi questa data, i telespettatori potranno comunque apprendere le anticipazioni riguardanti le puntate già registrate. Lo scorso sabato 7 settembre, infatti, dame e cavalieri sono tornati in studio per la seconda volta in pochi giorni e si sono confrontati parlando di incontri e interessi reciproci, e come di consueto non è mancato qualche litigio.

Tra un racconto e l'altro, c'è stato spazio anche per la "frizzante" Tina Cipollari. L'opinionista ha ricevuto la visita di una nutrizionista contattata da Maria De Filippi per aiutarla a dimagrire come desiderato dalla donna, apparsa piuttosto appesantita al termine dell'estate. Infine, come d'abitudine, è arrivato anche un botta e risposta con Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina pesata e messa a dieta

Lo scorso anno Tina Cipollari è stata spesso protagonista di siparietti trash a Uomini e Donne, soprattutto durante le puntate dedicate al Trono Over.

Come non ricordare il secchio d'acqua versato in testa a Gemma Galgani che aveva costretto quest'ultima ad una veloce corsa nei camerini, con tanto di cambio d'abito e qualche lacrima.

Fin dalle prime registrazioni della nuova stagione - come riporta il Vicolo delle News - l'opinionista ha dimostrato di volersi mettere in gioco, accettando di pesarsi davanti al pubblico. Maria De Filippi, infatti, ha chiesto l'intervento di una nutrizionista per aiutare Tina a realizzare il suo desiderio: dimagrire 20 chili entro Natale.

La bilancia ha confermato la necessità di mettersi a dieta, avendo segnato un peso di ben 84 chili contro i 75 di Gianni Sperti.

Tra una battuta e l'altra, la parola è poi passata a Gemma Galgani e ai suoi nuovi spasimanti. Dopo aver eliminato Cristiano, la dama torinese ha manifestato un certo interesse per Pietro, Jeanpierre e Gianfranco. Con il primo è già uscita a Napoli, anche se tra loro non è accaduto nulla di particolare, mentre con gli altri due ci sarà presto un incontro a Torino.

Le battute di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Archiviata la parte iniziale dedicata alla sua dieta, Tina Cipollari ha avuto modo di dare il meglio di sé anche con qualche battutina indirizzata alla storica rivale Gemma Galgani. Come anticipato da Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 7 settembre, l'occasione è stata la prima sfilata della nuova edizione, durante la quale la dama piemontese ha proposto la sua personale rivisitazione di Marilyn Monroe. Appena è giunta sulla passerella è partito il vento artificiale che le ha fatto alzare l'abito.

La reazione della Cipollari non si è fatta di certo attendere, con le solite battutine irriverenti nei confronti della donna.