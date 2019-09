Questo pomeriggio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Le primissime anticipazioni che sono apparse sul web, raccontano di uno sfogo che Maria De Filippi ha avuto in studio in difesa di Raffaella Mennoia. Sul blog "Vicolo delle News", infatti, in queste ore si legge che la presentatrice ha preso le parti della sua collaboratrice, che per tutta l'estate è stata vittima di attacchi ingiustificati da parte di una persona che ha lavorato nella redazione: il pensiero di tanti è subito andato a Teresa Cilia.

La De Filippi si sfoga e difende la Mennoia a U&D

Oggi, martedì 17 settembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. Le prime anticipazioni che sono trapelate dallo studio, sono quelle che riguardano uno sfogo che Maria De Filippi ha avuto davanti a tutti su un argomento che ha impazzato sui siti di gossip durante l'estate.

Su "Vicolo delle News", dunque, si legge che la conduttrice ha cominciato la sua "arringa" difendendo Damiano Er Faina che, a suo parere, è stato preso di mira ingiustamente sui social network ancor prima che andasse in onda il suo viaggio nei sentimenti a Temptation Island Vip.

Dopo aver reso pubblici alcuni degli attacchi che lei e la sua redazione ricevono quotidianamente da parte di persone spesso minorenni, la padrona di casa ha deciso di esporsi in prima persona su una vicenda che nei mesi scorsi ha interessato i media e i curiosi.

La presentatrice Mediaset, dunque, ha raccontato che Raffaella Mennoia è stata vittima di ingiuste critiche, che le sono state mose da una persona che in passato ha lavorato a stretto contatto con lei.

La destinataria di questo sfogo (che la De Filippi non ha mai nominato direttamente), si è licenziata tempo fa dopo che le è stata rifiutata la richiesta di aumento di paga che aveva fatto.

Teresa Cilia protagonista indiretta a Uomini e Donne

Sebbene Maria non abbia mai fatto il nome della persona che quest'estate si è scagliata verbalmente contro la Mennoia, sembra piuttosto scontato che si riferisse a Teresa Cilia. È l'ex tronista siciliana, infatti, che nei mesi scorsi si è esposta su Instagram per puntare il dito contro Raffaella e il suo comportamento poco chiaro nel backstage di Uomini e Donne.

Le parole che ha usato la De Filippi durante la registrazione del Trono Classico che si è conclusa poco fa, sono l'ennesima conferma al fatto che lei e tutti i membri della redazione non hanno mai dubitato dell'operato dell'autrice che da tantissimi anni si mette a disposizione per la buona riuscita di vari programmi, come U&D e Temptation Island.

Da quando le è arrivata una diffida da parte di Mediaset, Teresa ha smesso di portare avanti la sua "battaglia" contro la Mennoia: chissà che con la messa in onda dello sfogo che Maria ha avuto contro di lei, la ragazza non decida di riprendere il racconto della sua verità esattamente da dove l'ha interrotto circa un mese fa.