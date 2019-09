Lunedì 16 settembre si accenderanno i riflettori sulla nuova edizione di Uomini e donne, il popolare dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria de Filippi. Un vero e proprio 'classico' della programmazione quotidiana Mediaset che tornerà anche quest'anno con delle nuove puntate del trono classico e del trono over. Le prime registrazioni ci sono già state e in queste ore il pubblico da casa si chiede cosa verrà trasmesso nel corso della prima puntata di lunedì prossimo. Secondo il sito web Il Sussidiario, si partirà con il trono over e quindi con le avventure delle dame e dei cavalieri.

Uomini e donne, la prima puntata potrebbe essere incentrata sul trono over

Sulle pagine del Sussidiario viene dato per certo che nel corso della prima puntata di lunedì pomeriggio di Uomini e donne si parta con il trono over. Al momento, però, da parte della redazione non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali e tantomeno sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, seguita da milioni di fan.

Tuttavia non si esclude che la trasmissione possa seguire lo stesso impianto dello scorso anno, quando i primi tre appuntamenti della settimana, dal lunedì al mercoledì, venivano dedicati proprio alle avventure delle dame e dei cavalieri del programma di Canale 5.

Nel caso in cui venisse trasmesso il trono over, le anticipazioni dalla prima registrazione raccontano che si entrerà subito nel vivo della trasmissione e si partirà ancora una volta da Gemma Galgani e dal resoconto dell'estate appena trasmessa.

Dopodiché per la dama torinese arriveranno in studio dei nuovi cavalieri, pronti a mettersi in gioco e a conquistare il suo cuore. Riuscirà a trovare la sua anima gemella? Ovviamente non mancheranno i nuovi scontri che la vedranno protagonista con Tina Cipollari: anche quest'anno tra le due donne ne vedremo delle belle.

Gemma pronta a cercare l'amore, Ida chiude con Riccardo

Le anticipazioni sulla prima puntata di Uomini e donne che potrebbe andare in onda lunedì pomeriggio su Canale 5, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche di Ida Platano, la quale confermerà la fine della sua storia d'amore con Riccardo e soprattutto la sua intenzione di voltare pagina e di andare avanti dopo la fine di quella storia d'amore che l'ha fatta soffrire.

Tuttavia dalla seconda registrazione del trono over, è emerso che Ida abbia già avuto un momento di sconforto e che sia scoppiata in lacrime proprio per l'ex fidanzato Riccardo, il quale però non l'ha raggiunta dietro le quinte per consolarla, confermando così la rottura e l'addio definitivo con la dama del trono over.