L'attesa sta per terminare. L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda su Canale 5 il prossimo lunedì 16 settembre e i fan attendono con trepidazione la prima puntata per scoprire tutto quello che succederà e le novità che vedremo nel corso di questa lunga edizione che si preannuncia come sempre molto scoppiettante. A quanto pare, sembrerebbe che nel corso della prima puntata ci sarà spazio per le dame e i cavalieri del trono over, anche se da parte della redazione stessa di U&D non sono stati dati ancora degli spoiler ufficiali su quello che vedremo in onda questo lunedì pomeriggio su Canale 5.

Uomini e donne, si parte il 16 settembre con la prima puntata: dovrebbe andare in onda il trono over

Il sito web Il Sussidiario, ha dato per certo che la prima puntata di Uomini e donne sarà incentrata sul trono over e che già nel corso della prima registrazione ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Gemma, per esempio, sarà alle prese con un nuovo tris di cavalieri che approderanno in studio per conoscerla e per frequentarla fuori dagli studi televisivi Mediaset.

Anche Ida sarà nuovamente presente nel parterre femminile del trono over e questa volta confermerà la chiusura definitiva con Riccardo Guarnieri. La dama del trono over sembra voler voltare pagina e si lascerà corteggiare da un cavaliere interessato a lei.

Occhi puntati anche su David e Cristina, i quali dopo la partecipazione a Temptation Island, torneranno in studio e si lanceranno delle vere e proprie frecciatine al vetriolo con tanto di accuse reciproche in seguito alla rottura.

In attesa di scoprire quello che andrà in onda per davvero nel corso della prima puntata di Uomini e donne di questo lunedì pomeriggio, le registrazioni del programma stanno andando avanti a 'ritmo serrato' e per quanto riguarda il trono classico c'è stato già il primo colpo di scena che ha fatto tanto discutere in studio.

Spoiler su U&D trono classico: Javier è stato già eliminato dopo la segnalazione

Tra le new enrtry di questa edizione, infatti, vi è il giovane Javier, il corteggiatore spagnolo che avevamo conosciuto già a Temptation Island e che si è rimesso in gioco partecipando a U&D come pretendente per la bella Sara. Peccato, però, che il suo percorso sia durato davvero molto poco, dato che nel corso della registrazione del trono classico di ieri è stata mostrata una segnalazione che lo ha messo nei guai.

Javier, infatti, pare che si sentisse e vedesse con una ragazza fuori dal contesto televisivo della trasmissione di Canale 5 e ovviamente questa segnalazione ha portato alla sua eliminazione diretta dal programma, con tanto di ramanzina da parte di Maria De Filippi, la quale ha sottolineato che già in passato altre persone avevano cercato di prendere in giro la redazione.