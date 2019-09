Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e donne che c'è stata qualche giorno fa, Tina Cipollari si è resa protagonista di un siparietto che è destinato a far discutere. Come raccontano le anticipazioni del web, l'opinionista ha litigato con una signora del pubblico che ha osato criticare gli scarsi risultati che ha ottenuto nei primi giorni di dieta. Maria De Filippi, inoltre, si è trovata a dover sedare un'accesa discussione nata tra Gemma, Anna e alcune persone presenti in studio.

Il dimagrimento di Tina a U&D va a rilento

Ad una settimana da quando ha annunciato di voler perdere 20 chili entro Natale, Tina Cipollari ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne quanto è riuscita a dimagrire. Sabato scorso, nel corso di una registrazione del Trono Over, la romana si è pesata davanti a tutti, ma non ha gioito come si aspettava.

Le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", fanno sapere che l'opinionista è calata soltanto di 500 grammi in pochi giorni (pare che la dieta l'avesse iniziata da meno di una settimana): da 84 chili, infatti, la vamp è scesa a 83,5.

Inutile dire che la collega di Gianni Sperti è rimasta molto male quando ha scoperto che, nonostante i tanti sforzi che ha fatto, il suo peso è quasi rimasto invariato. Se Maria De Filippi ha cercato di spronarla ad impegnarsi ancora di più nei prossimi giorni per provare a centrare il suo ambizioso obiettivo, una signora del pubblico si è esposta per criticare Tina e il suo primo passo falso nella dieta.

L'ex moglie di Kikò, però, non si è lasciata scivolare addosso la critica ricevuta, anzi ha iniziato a discutere con la persona presente in studio, arrivando a sfidarla per vedere chi tra loro perderà più chili da qui alle prossime settimane.

Gemma e Anna una contro l'altra alla sfilata

La movimentata puntata di Uomini e Donne registrata qualche giorno fa (quella in cui Ida Platano ha pianto ancora per Riccardo Guarnieri), si è conclusa con il momento dedicato alla sfilata di alcune dame del parterre.

Gemma Galgani e Anna Tedesco si sono sfidate sul tema "Red Carpet" e, per decisione dei cavalieri, ad avere la meglio è stata la bionda amica di Giorgio Manetti.

A protestare per questo risultato, sono state gran parte delle signore del pubblico, che avrebbero preferito assistere alla vittoria della torinese, che secondo loro aveva centrato meglio il tema proposto dalla redazione. Tra le due protagoniste del Trono Over, poi, è nato un acceso battibecco su questioni passate: pare che ad un certo punto, Maria De Filippi fosse circondata da gente che urlava (sia nel parterre che tra il pubblico) e che abbia fatto fatica a sedare tutte queste discussioni.