La puntata di Un posto al sole di ieri 4 settembre ha suscitato grandi emozioni tra i telespettatori, che hanno faticato a trattenere le lacrime davanti alla decisione di Arturo di costituirsi. Il suo è stato un gesto d'amore, mosso dalla consapevolezza dei ricatti di Alberto Palladini ai danni di Marina. Sarà questa l'uscita dell'uomo che con la sua dolcezza ha subito conquistato l'affetto del pubblico della soap partenopea?

Per sapere qualcosa in più sull'evoluzione di questa trama, è possibile chiamare in causa le anticipazioni delle prossime puntate in onda su Rai 3. Ed è chiaro che nel periodo compreso tra oggi 5 settembre e giovedì 12, Marina non avrà nessuna intenzione di rinunciare alla salvezza del padre, continuando a lottare per dimostrare la sua innocenza. Non sarà questo l'unico imprevisto del momento: Elena e Alice, infatti, rientreranno da Londra con un'informazione non troppo positiva.

Un posto al sole anticipazioni: Marina spera nell'aiuto di Fabrizio Rosato

La decisione di Arturo di costituirsi è stata un duro colpo per Marina, che sarà pronta a tutto per riportare il padre in libertà in tempi brevissimi. Già le anticipazioni relative alla puntata di oggi 5 settembre confermano che la Giordano si rivolgerà a Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo del cui omicidio era stato accusato proprio Arturo.

Ma l'incontro con l'imprenditore darà davvero i risultati sperati o finirà per causare problemi anche peggiori? Da quanto trapela, sembra che la situazione non arriverà ad una rapida svolta tanto che solo nel corso della settimana successiva, Marina otterrà il permesso di rivedere il padre. Da tenere in considerazione, a tal proposito, sarà la puntata di giovedì 12 settembre nella quale avrà luogo l'emozionante incontro.

Trame Upas: ancora brutte notizie per Marina

Le spiacevoli novità per Marina non si limiteranno alla detenzione in carcere di Arturo. Secondo quanto rendono noto le anticipazioni di Un posto al sole della settimana compresa tra il 9 e il 12 settembre, la Giordano dovrà fare i conti con l'inattesa decisione di Elena, recentemente rientrata a Napoli insieme ad Alice. L'idea di entrambe sarà di trascorrere solo qualche giorno in Italia e poi di trasferirsi definitivamente a Londra.

E dopo Marina, che non prenderà bene questa novità, anche Andrea dovrà essere aggiornato sull'ennesimo allontanamento dalla figlia. Come prenderà la notizia? Difficile credere che possa accettare senza opporsi: considerando che l'attrice Valentina Pace (interprete di Elena) è recentemente rientrata nel cast dopo la gravidanza, la sua permanenza nelle trame autunnali dovrebbe infatti essere definitiva.