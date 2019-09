La puntata di Un posto al sole di ieri 2 settembre ha segnato la svolta nella storia relativa al bacio scambiato tra Serena e Leonardo. Dopo avere visto la moglie a disagio in compagnia del ragazzo, Sartori ha preteso una risposta da lei ottenendo la conferma che andava cercando. La discussione ha però avuto degli esiti inattesi dato che la Cirillo ha addossato parte della colpa al marito, rinfacciandogli di avere dedicato troppo tempo alla nuova attività di chartering e di non avere preso in considerazione la sua idea di aprire un b&b.

Ma come si evolverà la questione? Le anticipazioni relative alle puntate in onda fino al 13 settembre confermano che i problemi tra i genitori di Irene non saranno affatto finiti. Al contrario, la tensione tra loro aumenterà anche a causa di vecchie acredini mai completamente appianate.

Un posto al sole anticipazioni settimanali: Serena in crisi

Grande curiosità sta scatenando tra i telespettatori di Un posto al sole il triangolo nato tra Serena, Filippo e Leonardo, l'amico di Tommaso che porta con sé numerosi misteri sul suo passato (si vocifera che possa essere proprio lui il figlio di Roberto, sottoposto ad un intervento di plastica facciale).

Serena ha confessato di essere stata baciata dal suo collaboratore ma di averlo subito allontanato. Filippo si è quindi recato, in preda alla rabbia, proprio dall'Arena al quale ha rifilato un sonoro ceffone. Basterà questo sfogo per placare il suo nervosismo? Gli spoiler di Upas relativi alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre si pongono lo stesso interrogativo, chiedendosi se Filippo riuscirà a riappacificarsi con la moglie dopo l'inattesa scoperta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

La svolta dovrebbe avvenire nell'episodio di mercoledì 4 settembre durante il quale la coppia avrà un nuovo duro confronto che metterà in crisi la Cirillo, portandola a interrogarsi sul proprio comportamento.

Trame Upas 9-13 settembre: ancora discussioni a causa del b&b

I problemi tra Serena e Filippo saranno persino destinati ad aumentare nella settimana successiva. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 settembre confermano che la madre di Irene riprenderà a parlare di un argomento che in passato aveva scatenato varie discussioni in famiglia ovvero l'apertura di un b&b, momentaneamente accantonata proprio su volontà di Filippo.

Sarà questa la fine di un rapporto che dura da diversi anni ormai? In passato la coppia ha superato notevoli problemi, restando unità anche nelle avversità come nel caso in cui Sartori aveva perso migliaia di euro con in trading online. Anche in questo caso, potrebbe esserci un breve allentamento della tensione nella puntata di venerdì 13 settembre, quando Serena tenterà un avvicinamento al marito dopo il ritorno da un viaggio all'estero.

Ma considerando che molti segreti su Leonardo sono ancora irrisolti, è davvero difficile credere che tutto si concluda senza ulteriori sorprese.