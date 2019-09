Durante le ultime puntate di Un posto al sole si sono susseguiti diversi colpi di scena, legati soprattutto alle vicende che hanno riguardato da un lato Marina e Arturo, e dell'altro Serena e Filippo. Nel frattempo ci si è soffermati anche sulle questioni familiari che ruotano intorno ad Alex.

Ebbene, stando alle anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 16 al 20 settembre, non mancheranno ulteriori novità su questi personaggi, e intanto si assisterà anche al rientro a Napoli di Guido e Mariella.

Per quanto riguarda Marina e Arturo, la donna continuerà a lottare per dimostrare l'innocenza del padre e, in un momento di particolare sconforto, troverà il sostegno da parte di una persona del tutto inattesa. I problemi per la Giordano non finiranno qui, poiché dovrà fare i conti anche con la tristezza scaturita dall'aver appreso che Elena e Alice presto lasceranno Napoli per trasferirsi a Londra.

Intanto Serena cercherà di allentare le tensioni con Filippo, ma la loro crisi di coppia sembra destinata a continuare.

Anticipazioni Upas: crisi di coppia tra Serena e Filippo

Nelle puntate precedenti, Leonardo aveva cercato di baciare Serena. Successivamente lei ha subito chiarito la questione con l'uomo, tenendo Filippo all'oscuro di tutto. Ebbene, da quando il fidanzato ha scoperto il bacio tra i due, la situazione si è complicata. Serena infatti, tenterà di chiarire la questione con Filippo, ma la coppia continuerà a vivere un periodo di profonda crisi, trovandosi davanti a delle decisioni difficili da prendere.

Nel frattempo, la coppia Guido e Mariella è tornata a Napoli in seguito alle lunghe vacanze estive. Entrambi si occuperanno subito di Cerruti, il quale potrebbe ricevere una bella sorpresa in ambito sentimentale. Successivamente però il vigile sarà obbligato a rinunciare momentaneamente al suo sogno d'amore, per permettere a Guido e Mariella di organizzare il loro futuro.

Spoiler Un posto al sole: Marina cercherà di dimostrare l'innocenza di Arturo

Intanto Marina, affranta per la partenza di Alice ed Elena a Londra, nonché per la spinosa questione relativa al padre, troverà sostegno in una persona del tutto inattesa.

Cercherà quindi di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari, nel frattempo però cercherà di dimostrare l'innocenza del padre. Quest'ultimo è convinto di essere ormai un peso, facendosi volontariamente da parte per svincolare la figlia da eventuali problemi con la legge.

Alex sarà chiamata a risolvere un'altra volta dei problemi familiari a causa di Carla, intenta a voler rimanere a tutti i costi con Mia, incerta su come comportarsi con la madre.

La sorella maggiore arriverà dunque ad un confronto con la madre per risolvere la situazione.