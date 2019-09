Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato molto spazio alla storyline che vede coinvolti Filippo e Serena. I due giungeranno a un punto di non ritorno e il loro rapporto sembrerà irrimediabilmente compromesso. La loro crisi sarà tale che Filippo penserà seriamente di abbandonare il tetto coniugale per trasferirsi da suo padre Roberto. Nel frattempo Guido e Mariella, appena rientrati a Napoli dalle vacanze, dovranno far fronte a tutti i problemi derivanti dal trasloco e dalla nuova convivenza. Di seguito le anticipazioni degli episodi che andranno in onda fino al 27 settembre, relative a queste due storyline.

Una crisi senza precedenti

Quella che sembrava inizialmente una banale lite è diventata una crisi molto profonda dalla quale Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) faticheranno ad uscire. Il bacio che Leonardo (Erik Tonelli) ha dato a Serena ha riportato a galla vecchie ruggini nella coppia. Nei prossimi episodi, Serena cercherà di ricucire il rapporto con suo marito, ma l'impresa non sarà affatto facile.

I due capiranno che, per uscire dalla crisi, occorrerà dare una svolta netta alla loro relazione, anche perché le loro liti stanno iniziando a ripercuotersi sulla piccola Irene (Greta Putaturo).

Filippo pronto a trasferirsi da Ferri

Va fatta una piccola considerazione, non è chiaro se la volontà di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) di insistere affinché il figlio traslochi da lui sia o meno collegata alla lite tra Filippo e Serena.

Roberto non è mai stato un grande sostenitore di Serena, ma riesce difficile immaginarlo come fautore di una rottura tra i due. Dalle anticipazioni viene solo rivelato che l'uomo insisterà affinché il figlio si trasferisca da lui, a questo punto bisognerà capire se Filippo accetterà o meno e quali saranno le motivazioni che lo spingeranno a questa decisione. Una simile scelta potrebbe essere banalmente dettata da motivi di lavoro, ma anche causata dalla volontà della coppia di prendere una pausa per non sottoporre la piccola Irene allo stress delle loro liti.

Il ritorno di Guido e Mariella

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), rientrati dalle vacanze, decideranno di andare a vivere assieme al piccolo Lollo, a casa Del Bue. Nonostante le buone intenzioni non tutto però filerà liscio come dovrebbe. A parte i naturali problemi derivanti dallo sfratto subentrerà una piccola crisi familiare con Vittorio (Amato Alessandro D'Auria). Il ragazzo, rimasto solo nel periodo delle vacanze, adesso dovrà accettare l'idea di dover vivere in una casa molto più affollata e caotica di quanto non sia mai stata.