Sarà una settimana particolarmente ricca di novità quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire a partire da oggi 23 settembre fino a venerdì 27. La soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45, concederà ampio spazio ai problemi di coppia di Filippo e Serena, oltre che alle nuove brutte notizie che riguarderanno Alex. Si parlerà inoltre di Renato Poggi e del suo interesse sempre più evidente per Adele, la madre di Susanna.

Nato in un periodo drammatico nella vita della signora Picardi, con il passare dei giorni il rapporto fra i due pare destinato a trasformarsi in qualcosa di diverso per Renato. Quest'ultimo, infatti, noterà un legame sempre maggiore per la consuocera tanto da pensare alla nascita di un flirt.

Ma lei ricambierà tali sentimenti? Le trame delle prossime puntate potrebbero sancire l'arrivo di brutte notizie per il padre di Angela.

Un posto al sole, anticipazioni: Renato trascorre molto tempo con Adele

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 23 al 27 settembre segnalano che Renato non riuscirà più a nascondere il proprio interesse per Adele. Dopo aver tentato di migliorare il proprio aspetto fisico, finendo però con il peggiorare la situazione, Poggi sarà alla ricerca di una nuova scusa per poter incontrare la consuocera.

L'obiettivo verrà prontamente da lui raggiunto e la coppia trascorrerà ancora del tempo insieme, in un clima di assoluta sintonia. Adele, infatti, sembrerà una donna nuova dopo la fine del processo contro Manlio. E la vicinanza farà illudere Renato, facendogli pensare alla nascita di un vero e proprio flirt con la madre di Susanna. Per lui, però, nelle trame della settimana successiva, potrebbe essere in arrivo una cocente delusione su questo fronte.

Trame Un posto al sole: una brutta notizia per Alex

Le puntate di Un posto al sole in onda questa settimana, confermeranno il processo di avvicinamento tra Adele e Renato, ma sarà necessario attendere solo qualche giorno in più per scoprire se tra loro nascerà davvero il flirt prospettato da Poggi. In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, le novità non mancheranno per Alex alle prese con una lunga serie di problemi familiari e sentimentali.

Le anticipazioni dal 23 al 27 settembre segnalano che la cameriera del Vulcano continuerà ad essere tenuta sotto pressione da Carla e dovrà decidere come comportarsi con Mia. E se da un lato le due sorelle ritroveranno qualche ora di serenità insieme alla madre, dall'altro Alex sarà chiamata a fare i conti con l'ennesima amara sorpresa che la sconvolgerà. E, questa volta, tutto fa pensare alla scoperta dei tradimenti di Vittorio con Anita.