Le trame di Un posto al sole relative al vero colpevole dell'omicidio Rosato, e a tutte le conseguenze del caso, stanno tenendo i telespettatori con il fiato sospeso negli ultimi giorni, riservando una sorpresa dopo l'altra. Fin dall'inizio, infatti, era apparso chiaro che Fabrizio e Sebastiano fossero in qualche modo coinvolti nel delitto e che Arturo fosse estraneo ai fatti. Ma il flashback del nuovo 'amico' di Marina ha tolto ogni dubbio, almeno in vista di ulteriori colpi di scena: è stato lui, ancora adolescente, ad uccidere il padre in seguito ad una furiosa lite.

Ma come si evolverà questa intricata vicenda nel mese di ottobre? Le anticipazioni relative alle prossime puntate segnalano che i litigi continueranno tra i Rosato a causa del rapporto, sempre più intimo, tra Fabrizio e Marina. Lei sembrerà decisa ad abbandonarsi a questo amore, anche se verrà messa in guardia da Roberto Ferri.

Roberto mette in guardia Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate confermano che Marina continuerà a frequentare Fabrizio, facendosi coinvolgere da questo rapporto ormai sempre più simile all'amore.

Ma se lei sembrerà decisa a non porsi vincoli, nonostante il legame con l'uomo 'ucciso' da Arturo, Roberto Ferri non sarà altrettanto convinto. Per tale ragione, metterà in guardia l'ex moglie, provando a riportarla con i piedi per terra. E non si sbaglierà a pensare che questa frequentazione sia destinata a creare nuove sofferenze. La Giordano, infatti, non potrà sospettare che sia stato proprio Fabrizio, salvo sorprese, ad uccidere il padre, permettendo che la colpa di tale delitto venisse ingiustamente data ad Arturo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Proprio per tale ragione, questa relazione continuerà ad essere oggetto di discussione anche all'interno della famiglia Rosato, con nuovi e frequenti litigi tra Fabrizio e zio Sebastiano. Quest'ultimo, che potrebbe nascondere nuovi dettagli sulla vicenda, avrà il timore che il nipote possa in qualche modo rivelare i suoi trascorsi proprio alla Giordano.

Marina trova conforto in Fabrizio

Ignara dei trascorsi di Fabrizio, nelle prossime trame di Un posto al sole Marina si sentirà sempre più vicina all'uomo che in passato aveva permesso l'arresto di Arturo ma che continuerà a tenerle il segreto su tale menzogna.

Cosa accadrà se e quando la verità sarà svelata? Le anticipazioni relative alle puntate del mese di ottobre segnalano che questo rapporto continuerà, nonostante Roberto cerchi di metterla in guardia ma la Giordano sarà costretta a fare i conti con una decisione definitiva riguardante il padre. Dovrà, infatti, scegliere se continuare l'azione legale per riabilitare il nome di Arturo, riuscendo a dimostrare la sua innocenza, o mettere tutto a tacere.