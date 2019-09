Il tanto atteso incontro tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi c'è stato: ieri, 17 settembre, i due hanno pranzato insieme a Salerno dopo un lungo periodo di "gelo". Dopo che il romano ha raccontato a modo suo il faccia a faccia che ha avuto con l'ex fidanzata, quest'ultima ha sbottato su Instagram quando gli ha sentito dire che gli avrebbe augurato la morte. Le possibilità che la coppia si ricongiunga, al momento sono davvero ridotte al minimo.

Antonella accetta di rivedere Francesco dopo il tradimento

Alcuni fan l'avevano intuito intravedendo il borsello di Francesco Chiofalo in una Instagram Stories di Antonella Fiordelisi: i due si sono incontrati a circa un mese dalla loro mediatica rottura. A confermare il tutto, è stata la bella napoletana sui social network: poche ore fa, la giovane ha informato i curiosi di aver pranzato con l'ex fidanzato e di averlo lasciato parlare.

"Lenticchio", però, ha dato una versione un po' diversa di quello che è successo ieri (17 settembre): il romano, infatti, ha risposto alle domande dei followers, svelando cosa si sono detti lui e la sportiva a Salerno. "Se per lei parlare significa inveire contro una persona senza dargli modo di rispondere, allora sì, abbiamo parlato", ha detto il personal trainer in alcuni filmati che sono apparsi sul suo account IG.

"Io dico che sono siamo riusciti a parlare perché era troppo impegnata a darmi della testa di c... , a dire che mi odia, che non vuole più vedermi e che devo morire ammazzato", ha aggiunto Francesco nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La replica seccata di Antonella

Non appena è stata messa al corrente di quello che Chiofalo ha detto sul loro incontro, Antonella Fiordelisi si è affrettata per smentire parte delle sue dichiarazioni.

Su Instagram, infatti, la napoletana ha pubblicato dei video nei quali ha negato con fermezza di aver augurato la morte all'ex fidanzato.

"Io ti avrei detto che devi morire ammazzato? Ma tu non stai bene. Fatti curare, ma veramente", ha tuonato l'ex protagonista di Temptation Island. Insomma, il faccia a faccia che c'è stato ieri tra i due ragazzi non ha portato a nulla: lei non sembra affatto intenzionata a perdonare i tradimenti ricevuti, mentre lui inizia a mostrarsi rassegnato all'idea che la storia d'amore che ha vissuto fino ad un mese fa, non potrà mai ricominciare.

I tanti tentativi che ha fatto "Lenticchio" per provare a riconquistare la sportiva, infatti, sono stati tutti vani: il romano è andato più volte a Salerno per chiedere un confronto chiarificatore con la Fiordelisi, e quest'ultima gliene ha concesso uno soltanto il 17/09.