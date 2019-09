Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti televisivi della giornata di ieri, martedì 3 settembre, caratterizzata in prime time dal ritorno del talk-show politico CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer, ma anche dalla finalissima del Festival di Castrocaro, presentata quest'anno dalla coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Una serata decisamente molto attesa che segnava il ritorno in video della coppia più amata e chiacchierata dello showbiz italiano. I dati Auditel, però, non sono stati positivi, infatti l'evento ha fatto segnare un vero e proprio flop con appena il 5.5% di share.

Male la finale di Castrocaro con Belen e Stefano: ascolti flop su Rai 2

Guardando nel dettaglio gli ascolti Tv del 3 settembre, si evince che la finale del Festival di Castrocaro affidata alla conduzione di Belen e Stefano su Rai 2 ha conquistato l'attenzione di appena 1 milione di spettatori, fermandosi al 5.50% di share. Un risultato decisamente deludente per la seconda rete della Tv di Stato diretta da Carlo Freccero e al di sotto delle aspettative.

Nel corso della kermesse, la coppia si è cimentata in un tango molto passionale, con la showgirl argentina che ha voluto dichiarare apertamente dinanzi alle telecamere il suo amore per il ballerino napoletano, con tanto di "Ti amo" pronunciato in diretta su Rai 2 dinanzi ad una platea di pubblico non particolarmente gremita.

L'atto conclusivo di Castrocaro in termini di ascolti è stato superato anche dal talk-show In Onda trasmesso su La7 che in prima serata ha raggiunto il 5.30% di share con 1 milione e 18mila spettatori medi.

È andata meglio anche la Serie Tv Chicago Fire, che su Italia 1 ha raccolto dinanzi ai teleschermi 1.4 milioni di spettatori con il 6.50% di share.

Peggio dell'evento musicale è andato soltanto il programma Stasera Italia, approdato eccezionalmente in prime time su Rete 4: un esperimento decisamente deludente che ha interessato appena 775mila spettatori medi con uno share del 3.85%.

Ottimi ascolti per la Maratona Mentana e per Bitter Sweet

Nel pomeriggio, invece, da segnalare l'ottimo risultato ottenuto da Maratona Mentana che, su La7, dalle 14 alle 20 ha totalizzato ascolti medi di 898mila spettatori con il 7.90% di share.

Su Rai 1, invece, non ha convinto appieno la partita di calcio femminile per le qualificazioni agli europei tra Georgia e Italia, che alle ore 14 ha conquistato le attenzioni di appena 1 milione di persone.

Prosegue, invece, il grande successo della soap opera Bitter Sweet che si sta avviando verso le battute finali. La puntata trasmessa ieri pomeriggio ha raggiunto il traguardo di 2.3 milioni di fedelissimi spettatori, superando il 19% di share.

Infine Reazione a catena ha confermato la sua leadership nel preserale con il 21% di share.