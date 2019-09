Ha trascorso una lunga estate esibendo, da 62enne, bikini perfetti, deliziandosi tra giochi d'acqua con il materassino in piscina, balletti e sketch a Capri, in Sicilia e poi nella sua villa a Capalbio tra amici, tra cui anche l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi, con cui ha smentito di avere un flirt.

Ora per Barbara D'Urso, la più impegnata e 'sovraesposta' tra le conduttrici televisive italiane, con una media calcolata di oltre 16 ore a settimana di presenza in tv, prepara il ritorno sul piccolo schermo con quattro programmi Mediaset, sei giorni su sette.

Due in prima serata, Non è la D'Urso Live e Il Grande Fratello, poi Pomeriggio Cinque nei giorni feriali e Domenica Live. Tra fan e haters, tra chi la critica per essere immancabilmente trash e chi la elogia, Carmelita, forse per suscitare un clima d'attesa, ha deciso di rispondere alle domande di utenti dei social, non tutte benevole.

Risposte, dal caso Nadia Toffa alla vita privata

Tornata al lavoro per girare i nuovi promo di Pomeriggio 5, Domenica LIve e Live non è la D'Urso, di cui ha subito dato conto in un post su Instagram dove, con immancabile abitino corto, salta sui tacchi come una fanciulla, Carmelita, contrariamente alle sue abitudini, ha deciso di rispondere a qualche domanda degli utenti Instagram.

Innanzitutto a chi le ha chiesto: "Quando avremo il piacere di non rivederti più?”. La conduttrice diplomaticamente ha risposto: "Spero il più tardi possibile", per poi invitare il provocatore a cambiare canale mentre andrà in onda un suo programma, o ad andare a fare una passaggiata, o a dedicarsi all'amore.

Non ha invece fornito una risposta diretta a chi l'ha, a dir poco, aspramente criticata e dileggiata per non aver interrotto le sue vacanze in modo da poter partecipare ai funerali di Nadia Toffa.

Barbara D'Urso, infatti aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la 'Iena' dichiarandosi una sua amica, e un testo con qualche aneddoto di vita inseme. Sul caso si è espressa solo per riferire che si fa scivolare addosso gli attacchi preferendo evitare di comunicare con chi dia prova di non essere sereno.

Invece, aprendosi su un ambito che riguarda la vita privata, ha detto di aver voglia di innamorarsi, ma di desiderare anche di trovare la passione.

A chi le ha chiesto su una possibile nuova maternità, ha risposto che, pur amando moltissimo i bambini, non avrebbe tempo a causa dei suoi impegni lavorativi.

Infine, a chi la accusa di aver fatto interventi e ritocchini estetici, ha risposto che se così fosse si vedrebbero le cicatrici, invece lei è tutta naturale. Di certo, Barbara D'urso è un personaggio che da anni divide il pubblico, tra sostenitori che la amano incondizionatamente e la considerano la più brava conduttrice televisiva, e detrattori che non perdono occasione di attaccarla, sperando forse in una sua reazione che puntualmente non c'è. L'attrice napoletana schiva i colpi e li neutralizza con l'arma più potente: l'indifferenza.

Routine serrata e disciplina ferrea

Da 'soldatessa' della tv, Barbara D'Urso per reggere quattro programmi, si sottopone a una disciplina ferrea. Finite le ferie, quando inizia la stagione televisiva, si sveglia tutte le mattine alle 6:50 e da quel momento tutto avviene seguendo un rigido programma.

Come da lei raccontato in un'intervista, appena sveglia, prende una serie di gocce omeopatiche a base di ferro, rame e oro colloidale.

Segue un protocollo alcalino. Alle 7:30, è già fuori casa per sottoporsi a un'ora e mezza di di danza classica, sua antica passione. Poi, dalle 9:40, è negli studi Mediaset di Cologno Monzese per le quotidiane riunioni di redazione: la prima è di Pomeriggio Cinque, poi Domenica Live, Non è la d’Urso, Grande Fratello. Ciò che le dà maggiore stress non è la conduzione né il tempo trascorso sotto i riflettori, ma la prova abiti. "Vivrei in tuta", ha dchiarato. La carica d'energia inesauribile che pare quella di una trentenne, le verrebbe dall'alimentazione a base di centrifugati di frutta e yogurt di capra.

E di energia, ne servirà molta alla presentatrice, volto Mediaset come e più di Maria De Filippi, la più sovraesposta della tv al punto da diventare un caso unico: dal prossimo 9 settembre, riparte Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano che lei ha portato al successo, mentre dal 15 settembre, la domenica sarà impegnata con Domenica Live. Poi inizierà Live – Non è la D’Urso, partito l'anno scorso, altra sfida d'ascolti vinta. Infine, Il Grande Fratello, reality campione d’ascolti, lasciato e poi ripreso da due stagioni televisive dalla conduttrice, forse inizierà nei prossimi mesi. A questo punto, il sogno della D'Urso, che ha creato un 'brand' che la rende riconoscibile e unica nel suo genere, è di condurre Sanremo. Dovrà saltare un turno: quest'anno a presentare il festival sarà Amadeus. Ma lei dice di sentirsi giovane e di saper aspettare.