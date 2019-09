Disavventura per Barbara D'Urso a pochi giorni dall'atteso ritorno in televisione con Pomeriggio 5, la cui prima puntata della nuova edizione è fissata per lunedì 9 settembre su Canale 5. In queste ore la conduttrice ha spiazzato i suoi fan, mostrandosi in una veste "inedita".

La D'Urso, infatti, ha postato dei video su Instagram e Twitter dove la si vede con indosso un collarino, e ha spiegato ai suoi follower che è rimasta vittima di un incidente: una caduta piuttosto pericolosa che ha avuto dei fastidiosi strascichi in particolare ad un braccio e ad una mano.

La confessione di Barbara D'Urso sull'incidente: 'Ho avuto insensibilità a braccio e mano'

La presentatrice napoletana ha esordito dicendo ai fan che in questi giorni gli ha tenuto nascosto una cosa, riferendosi al collarino che fino a qualche giorno fa aveva preferito non mostrare, lasciandosi fotografare di spalle. "Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente", ha spiegato la conduttrice Mediaset, aggiungendo di aver impattato con una lastra di cristallo.

Le conseguenze di questo imprevisto sono state piuttosto particolari, infatti per alcuni giorni ha accusato insensibilità ad un braccio e ad una mano.

In seguito a questa disavventura, la D'Urso ha detto di aver imparato che nella vita tutto può accadere e cambiare nell'arco di un minuto.

Adesso però sta meglio e si sta riprendendo, anche se dovrà continuare ad indossare il collare ancora per un po' di tempo. Inoltre ha rivelato che quando ha girato i promo per i suoi programmi Mediaset ha preferito togliere la protezione medica.

La padrona di casa di Pomeriggio 5 ha voluto anche rispondere alle insinuazioni di alcuni haters, i quali avevano affermato che stesse facendo uso di medicinali contro l'osteoporosi e l'artrosi. La presentatrice ha precisato che ormai da una settimana sta ricorrendo a degli antidolorifici, ma per sua fortuna non ha nessuna di queste due patologie.

Il ritorno in video di Barbara D'Urso: si parte con Pomeriggio 5, poi arriva Live

Nonostante lo spiacevole incidente e il collarino cervicale che dovrà portare ancora per un po', la D'Urso non si è affatto scoraggiata e si sta preparando al suo ritorno in televisione. Infatti, come anticipato in apertura, lunedì pomeriggio torneranno a riaccendersi i riflettori sullo studio - completamente rinnovato - di Pomeriggio 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 17:10 circa.

E poi ancora dal 15 settembre riprenderà l'appuntamento con Domenica Live, il contenitore del "dì di festa" di Canale 5, che anche quest'anno andrà in onda in versione ridotta. Nel corso della stessa giornata è previsto anche Live-Non è la D'Urso, il programma-cult della passata stagione televisiva che come prima ospite dovrebbe avere Pamela Perricciolo, pronta a riaprire il "Prati-gate", parlando nuovamente del finto matrimonio della showgirl sarda.