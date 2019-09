Succose anticipazioni giungono dalle puntate statunitensi di Beautiful in merito al periodo compreso dal 16 al 20 settembre.

In particolare, Ridge si risveglierà al fianco di Shauna Fulton dopo una notte di cui non ricorderà nulla. Sarà comprensibilmente sconvolto e chiederà alla mamma di Flo di mantenere il segreto su quanto accaduto tra loro. Nel frattempo, Brooke sarà alla ricerca del marito dopo il terribile litigio che li ha visti protagonisti a causa delle diverse vedute su Thomas.

Sarà curioso scoprire se tradimento verrà presto scoperto o meno.

Tornata in libertà, Flo cercherà di rimettere in piedi la sua vita e correrà da Wyatt, supplicandolo di perdonarla. Ma lo Spencer potrebbe essere già andato avanti, riavvicinandosi ad un'altra persona.

Bill e Katie, tornati ad essere una coppia, si troveranno costretti ad affrontare un nuovo imprevisto che dovrebbe riguardare la salute della Logan.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede a Shauna di mantenere il segreto

Le anticipazioni di Beautiful relative alle trame americane della prossima settimana si aprono con le ricerche di Brooke, preoccupata per il mancato ritorno di Ridge a casa. La Logan si rivolgerà ad Eric, chiedendogli se abbia avuto notizie del figlio, ma non otterrà l'esito sperato. Lo stilista, infatti, si sveglierà nel letto di Shauna e resterà sconvolto per la notte trascorsa insieme a lei.

Di quanto accaduto, però, lui non ricorderà nulla, lasciando aperta ogni possibilità: avranno vissuto davvero dei momenti di passione o la Fulton starà fingendo? In attesa di scoprire gli ulteriori dettagli del caso, i due possibili amanti stringeranno un patto per evitare che la verità venga svelata e giunga alle orecchie di Brooke. Alla moglie, dunque, Forrester non rivelerà nulla e le farà una promessa che difficilmente potrà mantenere in futuro. Nel frattempo, Shauna racconterà a Flo i recenti sviluppi, ammettendo di cominciare a provare dei sentimenti per l'amante (o presunto tale).

Trame americane Beautiful: Flo chiede a Wyatt di perdonarla

Secondo quanto segnalano le anticipazioni americane di Beautiful, Katie avrà una dura discussione con Flo, dicendole di non volerla nella famiglia Logan e di non gradire neppure la sua presenza a Los Angeles. Successivamente, la figlia di Storm si recherà da Wyatt e gli confermerà di amarlo ancora, supplicandolo di perdonarla. Non potrà però sospettare che lo Spencer, nel frattempo, ha già ripreso a frequentare Sally Spectra.

In soccorso della figlia correrà anche Shauna: la donna si recherà dall'amica Quinn alla quale chiederà di favorire il ritorno di fiamma tra i rispettivi figli.

Qualcosa di inaspettato accadrà a Katie, permettendo a Bill di provare quanto siano forti i sentimenti per la sua fidanzata. Tutto fa pensare all'ennesimo problema di salute per lei, ma per saperne di più sarà necessario attendere la programmazione di Beautiful della settimana successiva.