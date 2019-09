Saranno puntate particolarmente movimentate quelle che attenderanno i telespettatori americani di Beautiful nel periodo compreso tra lunedì 30 settembre e venerdì 4 ottobre. In tali giorni, infatti, Thomas continuerà a tramare alle spalle di Brooke dopo l'ennesimo confronto avuto con lei in merito alla custodia legale di Douglas. E mentre Hope e Liam giungeranno alla decisione di compiere una mossa per proteggere il bambino, Thomas dichiarerà guerra alla famiglia Logan usando la notte che Ridge e Shauna hanno trascorso insieme.

Per raggiungere il suo obiettivo, sarà necessario che Brooke ne venga informata il prima possibile, mettendo così in discussione la fedeltà del marito. Spazio anche alle vicende di Katie che avrà bisogno di un trapianto di rene se vorrà sopravvivere all'ennesimo problema di salute.

Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede la collaborazione di Shauna

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful fino al 4 ottobre, Thomas si preparerà a cominciare una guerra con la famiglia Logan dopo lo scontro epico avuto con Brooke.

Nonostante il parere contrario di Ridge, infatti, la Logan continuerà ad essere certa che il bambino non debba essere affidato al padre. L'occasione per creare problemi all'orizzonte arriverà puntualmente quando Thomas scoprirà che Ridge e Shauna hanno trascorso la notte insieme nell'appartamento sopra al Bikini Bar. Il rampollo Forrester riuscirà a manipolare Danny, il cameriere del locale, per fare in modo che la verità giunga presto alle orecchie anche di Brooke.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ridge si troverà così nella difficile situazione di giustificare quanto accaduto nella notte lontano da casa. Ma la moglie crederà alla sua versione dei fatti? Le ingerenze di Thomas coinvolgeranno anche Shauna, che non riuscirà più a negare la crescita del suo interesse per Ridge. Proprio a lei, il fratello di Steffy chiederà aiuto per distruggere il matrimonio tra i coniugi Forrester.

Trame americane Beautiful: Ridge vuole riparare il rapporto con i figli

Per quanto riguarda le altre anticipazioni di Beautiful relative alle puntate di inizio ottobre, Shauna assicurerà a Ridge di essere pronta a sostenerlo in qualsiasi circostanza, a differenza di quanto sta facendo Brooke.

Bill incontrerà la Fulton, con la quale aveva avuto una storia in passato, in ospedale e le chiederà di stare lontana dalle donne Logan. Lo stato di salute di Katie continuerà a destare grande preoccupazione, dato che non si troverà un donatore di rene compatibile. Ma una notizia sorprendente potrebbe riaprire le speranze: si tratterà, come i telespettatori pensano da settimane, proprio di Flo? Liam e Hope discuteranno della situazione del piccolo Douglas e giungeranno alla conclusione di dover tenere il bambino il più lontano possibile dal padre.

Nel frattempo, però, Thomas continuerà ad avere il sostegno di Ridge, che si sentirà colpevole per non essersi occupato di lui quando era solo un bambino. Lo stilista tenterà quindi di riparare il rapporto con il figlio e con Steffy, facendo un drastico cambiamento.