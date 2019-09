Non c'è davvero da annoiarsi nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti, nelle quali diverse trame si intrecciano coinvolgendo personaggi di due generazioni. Dopo la caduta di Thomas Forrester, avvenuta dalla scogliera vicino alla casa di Steffy, Ridge e Brooke hanno cominciato a litigare a causa del coinvolgimento di quest'ultima. Se lui ha ritenuto la moglie colpevole dell'accaduto, lei ha continuato ad accusare Thomas, ritenuto una persona pericolosa per Hope.

Ma la situazione sarà persino destinata a peggiorare nel corso delle prossime puntate, quando la coppia litigherà anche a causa di un patto stretto tra lo stilista e Flo Fulton. Ne conseguirà una notte d'amore con Shauna Fulton, che Ridge tenterà di nascondere, proprio stringendo un patto con la donna.

Beautiful anticipazioni: Ridge si risveglia al fianco di Shauna

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Brooke e Ridge saranno protagonisti di un terribile litigio in seguito al quale lui se ne andrà di casa.

Se la Logan cercherà poi notizie del marito recandosi a casa di Eric, lo stilista preferirà affidandosi a qualche drink al Bikini Bar. Sarà proprio qui che incontrerà Shauna Fulton che cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Ancora non è chiaro se il suo sarà vero interesse verso Forrester o il desiderio di 'usare' l'incontro per il bene di Flo, ma di certo la coppia finirà per trascorrere la notte insieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ridge non sarà nella piena facoltà delle sue azioni, tanto che il mattino dopo sarà sconvolto nel trovare la Fulton al suo fianco. E stando ai criptici spoiler relativi alla settimana del 16 settembre, il padre di Steffy sarà inizialmente incosciente tanto da riportare alla mente quanto accaduto qualche anno fa con Amber e Liam. All'epoca, la Moore aveva finto di essere andata a letto con lo Spencer, che non ricordava nulla delle sue azioni nelle ore precedenti.

Trame americane Beautiful: Ridge e la Fulton stringono un patto

In attesa di scoprire i dettagli della notte che Ridge e Shauna trascorreranno insieme, le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate confermano che lo stilista tenterà di nascondere quanto accaduto a Brooke. Per tale ragione stringerà un patto con la Fulton per convincerla a non diffondere la notizia che potrebbe mettere la parola fine al matrimonio con la Logan.

Sebbene ancora le modalità di questo accordo non vengano chiarite, tutto fa pensare a qualche sviluppo sulla situazione di Flo. Rilasciata su cauzione, dunque, la figlia di Storm Logan potrebbe ottenere l'appoggio di uno dei suoi acerrimi nemici, finendo per scatenare nuove discussioni proprio con Brooke.