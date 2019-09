Nuovo appuntamento con le notizie di Beautiful, lo sceneggiato americano trasmesso in circa 100 paesi con oltre 300 milioni di telespettatori. Gli spoiler americani delle puntate trasmesse a settembre sulla Cbs, rivelano che Brooke Logan sarà sempre più decisa a fare la guerra a Thomas Forrester. La donna, infatti, si opporrà con tutte le proprie forze al ritorno dell'uomo nella vita di Douglas, per colpa dei suoi evidenti problemi psichici.

Beautiful: Ridge salva Thomas

Le anticipazioni di Beautiful annunciano ancora forti tensioni tra Brooke e Ridge, gli assoluti protagonisti delle vicende attualmente in onda negli Stati Uniti d'America. Tutto avrà inizio quando lo stilista firmerà un accordo per far uscire Flo di prigione e salvare Thomas (Matthew Atkinson) da tutti i capi di imputazione.

Il Forrester, a questo punto, rivelerà alla Logan che suo figlio tornerà a breve a casa dopo aver trascorso alcune settimane in ospedale in seguito ad una grave caduta dalla scogliera.

Poi le dirà che la Fulton è tornata libera grazie al suo contributo. Una rivelazione che farà andare Brooke su tutte le furie, in quanto è sicura che la figlia di Shauna e il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) debbano pagare per tutto il male commesso ad Hope (Annika Noelle) e Beth.

Brooke vuole tenere Douglas lontano dal Forrester

Nelle nuove puntate americane in onda a settembre sull'emittente Cbs, Brooke (Katherine Kelly Lang) pretenderà che tutti quelli coinvolti debbano pagare per lo scambio delle culle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Purtroppo Ridge (Thorsten Kaye) si troverà in disaccordo con la moglie, tanto da mettere Thomas e Douglas al primo posto.

Nel frattempo la Logan si opporrà con tutte le forze al ritorno del giovane Forrester in casa sua. Lo stilista, a questo punto, le chiederà senza mezzi termini, se ha intenzione di far trascorrere a suo figlio il resto della sua vita in prigione con ripercussioni sul futuro del figlio di Caroline (Linsey Godfrey). A tal proposito, essa potrebbe essere stata uccisa proprio dal fratello di Steffy e non essere morta per un grave problema di salute.

Tensione tra la Logan e Ridge

Pertanto i rapporti tra i coniugi Forrester diventeranno sempre più tesi. Ridge, infatti, ribadirà alla Logan che non ha nessun potere decisionale nella vita di Douglas. Ma la donna gli rammenterà che Thomas non si può avvicinare a casa sua per un ordine restrittivo firmato dal giudice. Infine la donna prometterà di fare di tutto per impedire che il bambino torni a vivere con Thomas.

Ci riuscirà? In attesa di scoprirlo, si ricorda che queste puntate in Italia saranno visibili solo tra sette mesi circa, a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Stati Uniti.