Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful, la soap opera che negli Stati Uniti ha ormai superato il traguardo delle 8.000 puntate. Le trame degli episodi che andranno in onda prossimamente in Italia si soffermano sul ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles che causerà un bel po' di tensione con Liam Spencer e Hope Logan.

La psichiatra, infatti, si renderà protagonista di un duro scontro con Hope per difendere la figlia Steffy.

Beautiful: Taylor torna a Los Angeles

Gli spoiler di Beautiful relativi agli episodi attesi per le prossime settimane su Canale 5 riportano del rientro di Taylor a Los Angeles per rivedere la figlia e la nipote. Il ritorno della donna non risulterà gradito a Liam, il quale non vorrà che Kelly trascorra del tempo con la nonna. Tuttavia la Hayes affermerà di essere cambiata dopo essere stata seguita per diversi mesi da un team di specialisti.

L'ex moglie di Ridge, infatti, ammetterà di aver commesso un grosso errore nell'aver tentato di uccidere Bill (Don Diamont) e di essere disposta a dedicare gran parte del suo tempo all'amata nipote.

Brooke (Katherine Kelly Lang) sarà dello stesso parere del giovane Spencer. La Logan, infatti, sarà convinta che Taylor non sia per niente cambiata, e addirittura arriverà a temere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) possa essere proprio come la madre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Nel frattempo la nonna di Kelly si recherà alla Forrester Creations dove s'imbatterà in Hope (Annika Noelle) e avrà un duro scontro con lei. Infatti accuserà la giovane di aver rovinato la vita a Steffy. La ragazza, però, le ricorderà che proprio la rivale aveva tradito il marito trascorrendo una notte di passione con Bill.

Taylor si scontra con Hope

Taylor si ostinerà nel difendere la figlia, mentre Hope continuerà a ricordarle che il comportamento di Steffy è stato sbagliato.

La Hayes però non vorrà sentire ragioni, e arriverà ad accusare la sua interlocutrice di aver rovinato la vita alla giovane Forrester.

Il litigio tra le due donne diventerà sempre più aspro, infatti la psichiatra arriverà addirittura ad alzare la voce. Tutto ciò perché secondo Taylor la giovane Logan rappresenta una costante minaccia per Steffy proprio come Brooke lo era stato in passato per lei.

Tensione tra Steffy e Liam

Il ritorno della Hayes a Los Angeles sarà motivo di discussione tra Steffy e Liam (Scott Clifton).

Infatti, se da un lato la Forrester sarà ben lieta di far sì che la madre possa prendersi cura di Kelly, dimostrandosi felice per la sua visita, dall'altro Spencer non sarà affatto d'accordo, memore dei pericolosi precedenti della donna.

Il giovane, infatti, si dirà preoccupato per l'incolumità di Kelly. La figlia di Ridge cercherà di tranquillizzarlo, dicendogli che ormai la madre è tornata in sé e che ha fatto importanti progressi.

Come finirà questa vicenda? Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni per capire quali saranno i prossimi sviluppi.