Torna lo spazio dedicato a Beautiful, lo sceneggiato creato da William J. Bell e Lee Phillip Bell che sta collezionando ascolti record negli Stati Uniti. Nelle puntate americane, trasmesse a settembre sulla Cbs, Bill Spencer si avvicinerà pericolosamente a Brooke, mettendo a rischio la storia d'amore con Katie Logan.

Beautiful: Thomas finisce in coma

Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle puntate americane trasmesse attualmente sull'emittente Cbs, annunciano aria di crisi per la coppia formata da Katie e Bill.

Tutto inizierà con precisione quando Thomas cadrà dalla scogliera durante uno scontro con Brooke. Il Forrester, infatti, entrerà in coma per la disperazione di suo padre Ridge. In particolare, il dottor Armstrong, confermerà le gravissime condizioni del padre di Douglas. Lo stilista, a questo punto, incolperà la Logan del terribile incidente, arrivando ad accusarla di tentato omicidio. In questo frangente diversi personaggi prenderanno le difese di Brooke (Katherine Kelly Lang) tra cui Bill.

Lo Spencer, infatti, comincerà subito a fare delle indagini per tentare di salvare l'ex moglie della prigione. Infine l'uomo crederà che il figlio di Ridge si sia meritato una fine del genere, visto gli errori commessi in passato.

Bill prende le difese di Brooke

Le trame americane di Beautiful in onda in Italia tra sette mesi, rivelano che la tragedia di Thomas metterà in crisi non solo il rapporto tra Brooke e Ridge ma anche quello tra Bill e Katie.

La madre di Hope sicura dell'instabilità mentale del Forrester interverrà per salvare la vita di sua figlia, durante un confronto sulla casa sulla scogliera. Uno scontro che finirà nei peggiori dei modi visto che Thomas entrerà in un grave stato di coma. Fortunatamente gli spoiler in arrivo dall'America rivelano che il giovane riaprirà gli occhi con accanto Hope (Annika Noelle), la quale si allontanerà dallo Spencer dopo essere vinta dai sensi di colpa.

Inoltre il giovane una volta risvegliato sarà interrogato in quanto coinvolto nella morte di Emma. Se Ridge riterrà la Logan colpevole del tentato omicidio del fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Bill farà di tutto pur di aiutarla.

Katie gelosa della vicinanza tra la Logan e lo Spencer

Nel frattempo Katie (Heather Tom) non apprezzerà in particolar modo la vicinanza sorta tra Brooke e Bill.

La Logan, infatti, è appena tornata con lo Spencer dopo la fine del breve matrimonio con Thorne. Proprio quest'ultimo ha annullato le nozze in quanto ancora troppo preso dal pensiero dalla tragedia che lo aveva colpito. La serenità ritrovata dalla madre di Will potrebbe avere le ore contate, in quanto lo Spencer si farà coinvolgere sempre di più dall'ex moglie, tanto da voler trovare le prove della sua innocenza nei confronti di Thomas.