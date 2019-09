Beautiful, trame americane ricche di colpi di scena e con Shauna Fulton protagonista. Quest'ultima si inserirà nella storia d'amore tra Brooke Logan e Ridge Forrester. La madre di Flo, infatti, dimostrerà di avere intenzione di separare i protagonisti della soap opera americana per sempre dopo essere riuscita a salvare la figlia dal carcere.

Beautiful: Ridge e Brooke in crisi

Le anticipazioni di Beautiful, in onda attualmente in America, si soffermano sul matrimonio di Brooke e Ridge che entrerà in forte crisi.

Nelle attuali puntate Thomas è finito in coma in seguito ad un volo tragico dalla scogliera. La Logan, infatti, ha spinto il giovane con forza convinta che potesse fare del male a sua figlia, Hope. Una scoperta che ha mandato il Forrester su tutte le furie. Lo stilista, infatti, ha addirittura accusato la moglie di aver tentato di uccidere il suo primogenito. Ovviamente Brooke ha cercato di difendersi con tutte le forze.

Nel frattempo Bill Spencer ha difeso a spada tratta l'operato dell'ex moglie mentre Hope ha accusato dei sensi di colpa rispetto a quello che è accaduto a Thomas.

Dall'altro canto Ridge ha tirato un sospiro di sollievo quando il figlio ha riaperto gli occhi davanti alla madre di Beth. Se quest'ultima ha dimostrato di non riuscire a perdonarlo per averla fatta soffrire per la presunta morte della sua figlioletta, il Forrester è rimasto sconvolto quando ha appreso che suo figlio ha lasciato morire Emma dopo averla speronata in auto per impedirle di raccontare alla Logan tutta la verità sullo scambio delle culle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ridge passa una notte con Shauna

Nelle puntate americane di Beautiful, trasmesse a settembre sulla Cbs, Ridge sarà molto scosso dopo aver appreso della cattiveria di Thomas tanto da rimproverarlo aspramente. Tuttavia, il marito di Brooke cercherà di capire il motivo che ha spinto suo figlio a comportarsi in questo modo tanto da restargli a suo fianco. Poco dopo, il Forrester avrà un violento litigio con sua moglie al termine del quale si recherà al Bikini Bar per sbollire i fumi dell'ira.

Qui l'uomo alzerà un po troppo il gomito tanto che Shauna approfitterà della sua fragilità mentale. La madre di Flo, infatti, trasporterà lo stilista, nel frattempo colto da svenimento, in una stanza posizionata sopra il bar. La mattina dopo il marito della Logan si troverà accanto a Shauna, la sua acerrima nemica.

La madre di Flo vuole dividere Ridge e Brooke

I telespettatori di Beautiful scopriranno che Shauna ha intenzione di separare Brooke e Ridge per sempre.

La madre di Flo, infatti, intenderà conquistare quest'ultimo per aiutare sua figlia ad uscire di galera dopo essere stata accusata di aver rovinato l'esistenza di Hope e Liam Spencer. Per questo motivo, il Forrester pregherà la Fulton di mantenere il segreto sulla loro presunta notte di passione tanto da stringere un patto con lei. Ma non contenta, la donna tramerà ancora alle spalle della Logan e dello stilista per separarli per sempre.

Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.