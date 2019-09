Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che ormai da più di trent'anni viene seguita da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le trame delle puntate statunitensi prossimamente in onda sulla Cbs si soffermano sulla storia d'amore tra Wyatt Spencer e Sally Spectra.

Il figlio di Quinn, infatti, deciderà di fare una romantica proposta di nozze alla fidanzata dopo aver detto addio a Flo Fulton.

Beautiful: Wyatt lascia Flo

Dalle trame americane di Beautiful arriva finalmente una bella notizia dopo la caduta di Thomas (Matthew Atkinson) dalla scogliera e il grave malore di Katie. Le anticipazioni riportano che Wyatt chiederà a Sally di diventare sua moglie. Tutto ciò avverrà dopo che il giovane avrà chiuso la sua storia con Flo, la quale finirà in carcere per complicità con il dottor Reese.

La Fulton ha finto per diverso tempo di essere la madre naturale di Beth, la figlia di Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton), stringendo un patto con il diabolico ginecologo Reese. La giovane, in preda ai sensi di colpa, aveva cercato di raccontare tutta la verità sullo scambio delle culle, senza tuttavia riuscirci.

Intanto ha anche scoperto di essere nata in seguito ad una relazione tra la madre Shauna e Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna.

Queste ultime inizialmente avevano accolto con entusiasmo la sorella, non essendo ovviamente a conoscenza del losco segreto della parente. Quando è emersa la verità, inevitabilmente tutti le hanno voltato le spalle.

Ritorno di fiamma tra Sally e Spencer

Wyatt deciderà di lasciare Flo dopo aver scoperto il male che ha fatto a Hope e a suo fratello, facendogli credere che la loro bambina fosse morta durante il parto sull'Isola di Catalina.

Nel frattempo Spencer capirà di non aver mai smesso di amare Sally (Courtney Hope) nonostante il lungo periodo di lontananza.

In un primo momento la Spectra non nasconderà di nutrire dei dubbi verso il giovane che l'aveva lasciata per fidanzarsi con Flo. La situazione però volgerà per il meglio quando lui le chiederà di sposarlo e subito dopo scatterà un bel bacio romantico e travolgente. A questo punto Wyatt chiederà alla fidanzata di andare a vivere con lui.

La proposta di nozze di Wyatt: una bella notizia dopo tante tragedie

La tenera proposta di matrimonio di Wyatt a Sally rappresenterà un momento di grande dolcezza e una bella notizia dopo tante tragedie. Tra queste ci sarà soprattutto il ricovero in ospedale di Katie Logan (Heather Tom) per un collasso. In seguito alle analisi, il dottor Armstrong comunicherà ai familiari che la paziente avrà necessariamente bisogno di un trapianto di rene.

In attesa di scoprire se Sally accetterà la proposta di Spencer, ricordiamo che queste puntate di Beautiful approderanno su Canale 5 tra sette mesi circa.