Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset. Le trame Usa, in onda attualmente sull'emittente Cbs, rivelano che Bill Spencer non sarà l'unico a minare l'unione tra Ridge Forrester e Brooke Logan in quanto ci sarà l'ombra di un presunto tradimento da parte del primo con Shauna Fulton.

Beautiful: Thomas si risveglia dal coma

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda a settembre sulla Cbs, rivelano che il matrimonio tra Ridge e Brooke avrà le ore contate.Tutto avrà inizio quando Thomas sarà spinto dalla madre di Hope giù dalla scogliera in quanto riteneva che fosse pericoloso per la figlia.

Il Forrester, invece, riterrà la Logan colpevole di aver provocato il grave stato di coma al giovane. Fortunatamente le condizioni di quest'ultimo miglioreranno tanto da uscire dal coma. Subito dopo, Thomas riceverà la visita del detective Sanchez per interrogarlo a proposito dell'incidente. A tal proposito, il padre di Douglas non accuserà Brooke di tentato omicidio anzi mentirà alla polizia per amore della moglie. Tuttavia dovrà rispondere di alcuni sospetti sulla morte di Emma Barber e del ruolo avuto nella finta adozione di Phoebe/Beth.

Ridge e Brooke ai ferri corti

Nonostante tutto, Brooke sarà convinta che il giovane Forrester debba pagare per i suoi errori tanto da mettere in crisi il suo matrimonio con Ridge. Una considerazione che troverà l'appoggio di Bill Spencer, intenzionato a farla pagare cara al nuovo marito di Hope. A tal proposito, l'uomo crederà che il karma abbia influito sul suo incidente dopo aver provocato tanto dolore a Liam.

Dall'altro canto lo stilista avrà l'ennesima discussione con la Logan in difesa di Thomas che culminerà con la sua fuga dall'abitazione in evidente stato di agitazione.

Il Forrester si sveglia accanto a Shauna

Le trame americane di Beautiful, in onda dal 9 settembre sulla Cbs, svelano che Shauna avrà una furente litigata con Brooke dove quest'ultima l'accuserà di aver tradito la loro famiglia. Nel frattempo, Ridge si recherà al bar Bikini dove affogherà i dispiaceri nell'alcool.

Sarà proprio in questo momento che la Fulton si avvicinerà allo stilista, nonostante siano nemici giurati, visto che entrambi vogliono il bene dei loro figli.

Se il Forrester riterrà Flo la responsabile dello scambio delle culle, la Fulton crederà che la figlia abbia compiuto questo vile atto poiché minacciata dal ginecologo Reese ed in seguito da Thomas. Tuttavia i portali Usa annunciano che i due nemici si risveglieranno nello stesso letto.

Il marito della Logan, infatti, rimarrà senza parole quando si troverà accanto alla madre di Flo dopo aver esagerato con l'alcool al termine di una serata al Bikini.