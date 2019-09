Continuano ad arrivare notizie dai palinsesti Mediaset per i telespettatori di Beautiful, Una vita e Il Segreto, le tre serie fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5.

A partire dal 14 settembre, infatti, tutte tre troveranno di nuovo spazio nella rete ammiraglia, dopo l'interruzione avvenuta per tutta la durata dell'estate. Non solo: anche l'appuntamento della domenica, già diventato una costante nei primi mesi dell'anno, verrà riconfermato e permetterà così alle soap di andare in onda per sette giorni su sette.

Ma le piacevoli novità non finiscono qui: grazie allo slittamento di Domenica Live, che partirà con una settimana di ritardo rispetto ai programmi iniziali, lo spazio del 15 settembre dedicato a Beautiful, Una Vita e Il Segreto raddoppierà. Le due telenovelas, in particolare, avranno una durata di ben due ore ciascuna.

La programmazione pomeridiana del 15 settembre

Sarà un pomeriggio completamente dedicato all'amore quello Canale 5 trasmetterà domenica 15 settembre.

In attesa del ritorno di Domenica Live, che poi tornerà a fare capolino soltanto la settimana successiva, Mediaset ha deciso di coprire lo spazio lasciato libero dal talk show con Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Gli orari saranno dunque diversi rispetti alle abitudini anche se, lo ricordiamo, ciò riguarderà il solo palinsesto del 15 settembre. La soap americana comincerà, infatti, alle ore 14:00 e proseguirà fino alle ore 14:40.

Come riporta la guida tv di Mediaset, sarà poi la volta di Una Vita che proseguirà per due ore dato che si concluderà proprio alle 16:40. Sarà un maxi episodio anche quello dedicato a Il Segreto, rimasto ai margini della programmazione serale di Mediaset negli ultimi mesi. Le vicende di Puente Viejo prenderanno il posto del format di Barbara d'Urso e saranno trasmesse dalle ore 16:40 alle ore 18:45, quando lasceranno spazio a Caduta Libera.

I nuovi orari da lunedì 16 settembre

Oltre alla programmazione di domenica 15 settembre, i telespettatori di Canale 5 dovranno fare attenzione anche alle novità del palinsesto a partire dal giorno successivo.

Se non è prevista alcuna variazione per Beautiful e Una Vita, che manterranno i loro orari estivi, le novità riguarderanno i programmi successivi. Dal 16 settembre tornerà infatti ad occupare il suo posto Uomini e donne, che prenderà il posto della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (le vicende di Nazli e Ferit si concluderanno venerdì 13 settembre).

Il Segreto, dopo gli spostamenti del periodo estivo, tornerà in onda a partire dalle ore 16:10, mentre alle ore 17:00 circa sarà la volta di Pomeriggio Cinque di Barbara d'Urso.

Tale durata dovrebbe ridursi in occasione dell'inizio del Grande Fratello Vip 4, che prenderà il via a breve.