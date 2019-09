Si sta facendo un gran parlare della decisione di Belen Rodriguez di iscrivere il figlio Santiago ad una Scuola "per ricchi". Come dimostrano gli scatti che l'argentina e sua mamma Veronica hanno pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, il piccolo frequenta l'American School of Milan, la cui retta annuale va dai 10 mila agli oltre 19 mila euro. Polemica sul web anche per il comportamento del bambino davanti all'istituto: alcuni utenti hanno etichettato come poco educato il giovane De Martino che era in piedi su una panchina.

Il figlio di Belen e Stefano frequenta una scuola per Vip

Per alcuni studenti, l'anno scolastico è già iniziato: nei giorni scorsi, ad esempio, molti figli dei personaggi famosi sono tornati dietro ai banchi dopo una lunga estate vissuta sulle riviste di Gossip con i genitori. Questo, ad esempio, è il caso di Santiago De Martino che, dopo tre mesi di vacanza a Ibiza, è rientrato a scuola con il sorriso sulle labbra e accompagnato da nonna Veronica (mamma e papà erano impegnati con le prove e poi la diretta del Festival di Castrocaro).

Osservando le foto che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram del primo giorno di scuola del piccolo, in tanti hanno notato che l'istituto che frequenta non è uno qualsiasi: il bambino, infatti, è un allievo dell'American School of Milano, una delle più prestigiose e costose scuole private della Lombardia.

Per poter studiare in questo istituto, si dovrebbe versare una retta annuale molto salata: Belen e Stefano, infatti, per permettere alla loro creatura di frequentare questa scuola esclusiva (ribattezzata da alcuni come "la scuola dei Vip"), avrebbero sborsato una cifra che supera sicuramente i 10 mila euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scuola Gossip

Stando a quello che si legge in rete, il costo di un anno scolastico all'American School of Milan va dai 10.200 euro ai 19.500 euro se a pagare sono persone fisiche

I compagni di scuola 'famosi' di Santiago De Martino

Il figlio di Belen e Stefano non è l'unico "Vip" a frequentare l'American School of Milano. Come riporta il sito di Vanity Fair, anche Federica Panicucci e Mario Fargetta hanno scelto questo costoso istituto per l'istruzione di Sofia e Mattia; stesso discorso vale per i bambini nati dal matrimonio tra Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa.

Sempre in merito al piccolo Santiago De Martino, nei giorni scorsi c'è stata una piccola polemica sul web che ha coinvolto lui e la madre. Sotto ad una foto nella quale si vedeva il piccolo in piedi su una panchina di fronte alla scuola, qualcuno ha commentato: "Prima dovresti insegnargli l'educazione".

Questo rimprovero era ovviamente rivolto alla Rodriguez, l'unica che ha condiviso su Instagram lo scatto del primo giorno di scuola del suo amatissimo Santy.