L'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore verrà trasmessa oggi 13 settembre, garantendo ai telespettatori il lieto fine per i protagonisti Nazli e Ferit. Non saranno gli unici a trovare la felicità dopo una lunga serie di problemi e intrighi: anche i loro più cari amici, infatti, potranno vedere realizzato il loro sogno d'amore a partire da Fatos e Tarik che si fidanzeranno. La soap turca ha appassionato il pubblico di Canale 5 durante l'estate e, in vista della conclusione, è impossibile fare a meno di chiedersi se ci sarà un seguito che, alla luce dell'audience registrata dalla serie, sarebbe perfetto per la programmazione estiva del 2020.

Ma chi si aspetta di rivedere Nazli e Ferit alle prese con nuovi ostacoli per il loro amore purtroppo resterà deluso: la seconda stagione della serie non è mai stata prodotta in Turchia. 'Dolunay', titolo originale, è stato pensato come un unico capitolo, andato in onda da luglio a dicembre del 2017. Il pubblico, però, potrebbe avere la possibilità di rivedere i suoi protagonisti anche in altre occasioni.

La seconda stagione non ci sarà: forse arriverà una nuova soap

È tempo di addii per i fan di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che oggi pomeriggio saluteranno definitivamente la soap trasmessa da Canale 5 per tutta la durata dell'estate. La seconda stagione non ci sarà, proprio come accaduto in passato per l'altra serie turca di successo ovvero Cherry Season - Le stagioni del cuore. Difficilmente, però, Mediaset potrà rinunciare al successo ottenuto dal prodotto turco e dei suoi interpreti Can Yaman e Özge Gürel. Per tale ragione, non va affatto escluso che l'estate 2020 possa dare il benvenuto ad un'altra serie con l'interprete che ha prestato il volto a Ferit.

Sebbene non sia ancora arrivata la conferma da parte del Biscione, il nome che continua a rimbalzare sui social è quello della serie Erkenci Kuş, già trasmessa in Turchia e che vede come protagonista proprio Can Yaman.

I rumors sulla partecipazione di Yaman a Verissimo

Qualche settimana fa l'attore Can Yaman, protagonista maschile di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, era arrivato in Italia ed era stato sorpreso a Napoli, dove era stato preso d'assalto dai fan.

Le ragioni di tale viaggio non sono mai state svelate ma, secondo alcuni rumors, non si sarebbe trattato di una semplice vacanza. Pare, invece, che Yaman abbia concesso qualche intervista che potrebbe essere trasmessa a breve su Canale 5. È difficile credere, infatti, che Mediaset decida di non sfruttare una simile popolarità con le tradizionali ospitate nei programmi di punta. A tal proposito si fanno insistentemente i nomi di Verissimo e C'è posta per te, che in passato avevano già ospitato nei loro studi Özge Gürel e Serkan Çayoğlu.