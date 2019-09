Manca veramente poco al termine di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La serie turca si concluderà il 13 settembre e, stando alle anticipazioni che circolano in rete da settimane, pare che ci sarà un "happy ending". Prima di arrivare al lieto fine, però, i protagonisti dovranno affrontare una serie di ostacoli, tutti riconducibili al perfido Hakan Onder. Quest'ultimo non si è mai arreso alla perdita della custodia del piccolo Bulut e ha continuato a tramare alle spalle degli Aslan.

Nei prossimi episodi l'uomo ricatterà Nazli con un video che incrimina la sorella Asuman. La giovane cuoca si vedrà costretta a chiedere il divorzio. Dopo una serie di eventi che contribuiranno a tenere uniti Ferit e Nazli, sarà la stessa Asuman a rivelare al cognato che la moglie ha ricevuto delle minacce da Hakan.

Anticipazioni di Bitter Sweet: Nazli chiederà il divorzio, Ferit scoprirà il ricatto

La ritrovata serenità degli Aslan non durerà per molto.

Nei prossimi episodi di Bitter Sweet Nazli chiederà addirittura il divorzio. Dietro l'inspiegabile richiesta della moglie c'è lo zampino di Hakan Onder, sempre più deciso a dividere i due innamorati per riottenere l'affidamento di Bulut. Come il pubblico ha già visto nei precedenti episodi Asuman, la sorella di Nazli, ha avuto una brutta disavventura con Muzaffer, un losco individuo che ha cercato prima di approfittare di lei per poi ricattarla con delle immagini compromettenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La ragazza in preda al panico ha sparato all'uomo che, in realtà, ha stretto un accordo con Hakan. Lo scagnozzo non si è fatto nulla e fornirà all'Onder il filmato in cui si vede il suo tentato omicidio, la prova che verrà usata per ricattare Nazli. Quest'ultima, per salvare la sorella dal carcere, accetterà di lasciare Ferit, comunicandogli la volontà di divorziare. Il giudice, tuttavia, riterrà opportuno mandare i coniugi in terapia per tentare una riconciliazione.

Nel frattempo, mentre la giovane continuerà a tacere per il bene della sorella, l'Aslan continuerà a sospettare che la moglie gli stia nascondendo qualcosa. La crisi tra i due spianerà la strada all'Onder che chiederà nuovamente l'affidamento di Bulut. Una volta saputo ciò, il bambino scapperà di casa e andrà da Nazli. Grazie al gesto di Bulut, la giovane avvertirà il marito che si precipiterà da lei e i due finiranno per passare del tempo insieme. L'imprenditore in seguito scoprirà, grazie ad Asuman, che Nazli è stata ricattata da Hakan.

Asuman rivelerà a Ferit che Nazli ha ricevuto delle minacce dall'Onder

Secondo le anticipazioni sui prossimi episodi di Bitter Sweet i problemi tra Ferit e Nazli si risolveranno. La coppia tornerà ad essere più unita di prima, non solo grazie alla fuga di Bulut, ma anche e soprattutto all'intervento di Asuman che non ne potrà più delle bugie della sorella e deciderà di dire la verità. La ragazza rivelerà al cognato Ferit che Nazli è stata costretta a chiedere il divorzio in seguito alle minacce di Hakan.

Quest'ultimo ha ricattato la giovane che, per proteggere la sorella, ha accettato di lasciare il marito. Gli Aslan, dopo questa rivelazione, si riavvicineranno e decideranno di fare fronte comune contro Hakan Onder.