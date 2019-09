La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per giungere alle battute finali. La soap opera, nei mesi estivi, è stata molto apprezzata dal pubblico italiano: non a caso è stata campionessa di ascolti su Canale 5, riuscendo a registrare audience veramente alti raggiungendo 2,2 milioni di spettatori in un solo giorno. Le anticipazioni sulle puntate finali rivelano che Nazli Pinar vivrà momenti drammatici per colpa di Hakan Onder.

Bitter Sweet: Deniz e Asuman scoprono la verità

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet, in onda fino al 13 settembre (data in qui la serie chiuderà i battenti), svelano che Hakan finalmente pagherà per tutte le sue malefatte. Tutto inizierà quando Demet deciderà di far ritrovare la registrazione in qui il suo consorte confessa di essere stato l'ideatore dell'omicidio di Demir e Zeynep.

L'audio non a caso andrà a finire tra le mani di Deniz e Asuman, che verranno così a sapere la verità grazie al registratore. Il musicista rimarrà scioccato non appena scoprirà che Hakan aveva fatto manomettere i freni dall'automobile in qui c'erano all'interno i genitori di Bulut, che non erano sopravvissuti al grave incidente mentre il loro unico figlio aveva subito delle fratture agli arti inferiori.

Deniz, a quel punto, si recherà immediatamente da Demet, la quale confesserà di aver mantenuto il silenzio perché era stata minacciata dallo spietato consorte, che la teneva in pugno da quando la donna aveva inconsapevolmente ucciso Tahir, la spia infiltrata di Ferit Aslan.

Hakan vuole uccidere Nazli

Gli spoiler sulle puntate finali di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore inoltre ci rivelano che il diabolico appaltatore dirà a sua moglie di fare in fretta le valigie per scappare da Istanbul.

In seguito si dirigerà a casa del suo nemico, dove terrà in ostaggio Nazli minacciandola con un'arma. Hakan infatti sarà sempre più intenzionato a uccidere la Pinar con il semplice scopo vendicarsi Ferit. Ma ecco che l'idea folle dell'Onder andrà in fumo, in quanto a Ferit arriverà una chiamata telefonica molto strana da parte della consorte. Di conseguenza, l'imprenditore andrà immediatamente nell'abitazione insieme a Leman dove si scontrerà con Hakan.

Hakan viene arrestato

A quel punto Hakan, ormai consapevole di non avere più nulla da perdere, confesserà a Ferit che il suo amato papà era stato assassinato proprio dal signor Aslan dopo aver saputo che Leman aveva una relazione clandestina con lui. Il consorte di Nazli, a quel punto, conoscerà le reali motivazioni che hanno portato l'Onder a tramare sempre contro di lui. Possiamo anticipare già che Hakan verrà arrestato alla fine di uno scontro nel quale il figlio di Leman riuscirà ad avere la meglio sul suo nemico, nonostante parta un colpo dalla pistola dell'Onder.

Infine la Polizia si metterà alla ricerca di Demet per evitare che scappi all'estero.