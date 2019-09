Manca poco all'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap turca grande protagonista del palinsesto estivo di Canale 5. Le vicende di Nazli e Ferit si concluderanno ufficialmente venerdì 13 settembre, dopo una settimana ricca di sorprese per i suoi fan. Mediaset ha, infatti, deciso di portare a termine la sua programmazione proponendo episodi doppi della durata di circa due ore (in onda dalle ore 14:45 alle ore 16:40) e posticipando persino l'esordio di Uomini e donne.

Ma a cosa si deve il successo della serie, che ha ripetuto quando accaduto due anni fa con Cherry Season - Le stagioni del cuore? Oltre alle trame leggere, spesso adatte ad una serie per ragazzi, la soap deve parte del suo merito all'attore Can Yaman, amatissimo dalle fan italiane. E proprio grazie a tale affetto, confermato anche durante la sua recente trasferta a Napoli, Mediaset potrebbe decidere di proporre per la prossima estate un nuovo programma turco, la soap Erkenci Kus.

I fan sperano nella nuova soap con Can Yaman

La programmazione estiva di Canale 5 del 2020 è ancora lontanissima ma la speranza è già viva tra gli appassionati di serie romantiche: rivedere una nuova soap turca con l'attore Can Yaman dopo il successo di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. E non si tratta assolutamente di un'ipotesi priva di fondamento considerando gli ottimi ascolti di Bitter Sweet e, in precedenza, di Cherry Season.

L'attore che presta il volto a Ferit potrebbe dunque tornare sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset nel giugno 2020 con la soap già trasmessa in Turchia e intitolata Erkenci Kus. Non ci sarà, però, Özge Gürel al suo fianco ma un'interprete altrettanto bella e talentuosa ovvero Demet Ozdemir. Nella nuova serie, che gli appassionati sperano di seguire la prossima estate, Can Yaman presterà il volto a Can Divit, un fotografo figlio del proprietario di una famosa azienda pubblicitaria. E proprio all'interno del contesto lavorativo, farà la conoscenza di Sanem Aydin, con la quale darà vita ad una relazione non priva di complicazioni.

L'affetto dei fan durante le vacanze a Napoli

La conferma dell'affetto degli italiani per la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è stato confermato qualche giorno fa, quando l'attore Can Yaman è stato preso d'assalto da alcuni fan che lo hanno incontrato a Napoli. Pare persino che sia stato necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per placare la ressa che si era venuta a creare intorno a lui.

L'interprete di Ferit ha, inoltre, vinto il premio Tv's Top Leading Man, battendo nelle fasi finali Jensen Ackles di Supernatural. Sorpreso dall'incredibile affetto, Can Yaman ha così ringraziato i suoi sostenitori attraverso i propri account ufficiali: "Ho preso il 90% dei voti alla fine, che è assolutamente fantastico, perciò ringrazio tutti i miei fan. Mi hanno supportato sempre, non mi hanno mai deluso".