Manca poco, ormai, all'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La soap turca ha conquistato l'interesse dei telespettatori di Canale 5 nell'estate 2019, ma a differenza della collega 'Cherry Season - Le stagioni del cuore', non subirà un troncamento prima del suo felice epilogo. Sarà così che fra pochi giorni verrà reso noto l'epilogo della relazione di Nazli e Ferit, nonché le sorti di Hakan e Demet che, con i loro intrighi, hanno causato problemi a non finire ai due protagonisti. E il lieto fine, a questo punto, appare inevitabile.

Doppie puntate per Bitter Sweet dal 9 settembre

La programmazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore proseguirà tutta d'un fiato fino alla sua puntata finale prevista per venerdì 13 settembre. Ciò sarà possibile grazie ad una gradita sorpresa da parte di Mediaset che, forte degli ottimi ascolti ottenuti dalla soap turca, ne raddoppierà la durata per tutta la prossima settimana. A partire da lunedì 9 settembre, infatti, le vicende di Nazli e Ferit cominceranno alle ore 14:45 (dopo Una Vita) e proseguiranno fino alle ore 16:40, quando lasceranno spazio ad una puntata breve de Il Segreto.

Si tratterà di due ore ricche di emozioni che prenderanno il posto di Uomini e donne, il quale comincerà la settimana successiva, il 16 dello stesso mese con le nuove puntate dedicate al Trono Over e Classico, di cui sono già state effettuate le prime registrazioni stagionali.

Il lieto fine per Nazli e Ferit

Ma come si concluderà la soap turca che ha ripetuto il successo di due anni fa della 'cugina' Cherry Season?

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore delle puntate in onda dal 9 al 13 settembre segnalano che Hakan obbligherà Nazli a lasciare Ferit per evitare che il video di Asuman venga portato alla Polizia. Ma, anche se la giovane informerà l'amato della decisione di chiudere il loro rapporto, Ferit non crederà alle sue parole e sospetterà che sia accaduto qualcosa che l'ha obbligata a comportarsi in maniera tanto inspiegabile.

I due protagonisti si troveranno così in tribunale per il divorzio ma il giudice rifiuterà di accordarlo subito e imporrà una terapia di coppia: solo dopo la valutazione della psicologa emetterà la sentenza definitiva. Alla fine, i due sposi si riconcilieranno grazie a Bulut e Asuman deciderà di confessare tutta la verità a Ferit, che prometterà di salvarla dal carcere. Hakan, ormai spalle al muro, proverà ad uccidere Nazli che verrà salvata dall'amato.

Hakan sarà arrestato e lo stesso epilogo toccherà a Demet. Poco dopo, la felicità regnerà per tutti in occasione dei festeggiamenti del Capodanno e Nazli scoprirà di aspettare un bambino.