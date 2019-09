Mancano solo tre puntate all'epilogo di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ed è inevitabile chiedersi quale sarà l'epilogo per i due protagonisti che tanto hanno appassionato durante l'estate. Nazli e Ferit torneranno insieme dopo la richiesta del divorzio? E che ne sarà del perfido Hakan? In passato, la soap 'cugina' Cherry Season - Le stagioni del cuore si era conclusa nel migliore dei modi, riportando ogni cosa al suo posto dopo una lunga serie di ostacoli per la coppia regina.

Bitter Sweet non sarà da meno, garantendo le lacrime finali per i telespettatori che l'hanno seguita per mesi. Ebbene sì, anche Nazli e Ferit avranno il loro 'e vissero felici e contenti' mentre Hakan e Demet verranno arrestati, dopo la scoperta dei loro intrighi. Ciò avverrà nella puntata in onda giovedì 12 settembre nella quale i due protagonisti si riconcilieranno grazie all'intervento di Bulut. Non solo: il perfido Hakan verrà finalmente smascherato per i delitti da lui commessi.

Bitter Sweet anticipazioni: Hakan finisce in carcere

La puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore di oggi 11 settembre non porterà buone notizie per la coppia regina della soap: a causa del ricatto di Hakan, Nazli resterà ferma nella decisione di divorziare anche se il giudice chiederà ai due coniugi di sottoporsi prima alla terapia di coppia. La nuova separazione per Nazli e Ferit fortunatamente non durerà a lungo e già a partire da domani le cose tra loro si sistemeranno.

Le anticipazioni del 12 settembre segnalano, infatti, che la coppia si riconcilierà grazie a Bulut mentre Asuman informerà l'Onder delle motivazioni del ricatto di Hakan ai suoi danni. Ferit prometterà di aiutarla e di fare in modo che non finisca in prigione, come temuto dalla ragazza. Le cose per il perfido individuo si metteranno male, quando anche il suo coinvolgimento nella morte di Demir e Zeynep verrà definitivamente svelato.

Puntata 12 settembre: l'arresto di Hakan e Demet

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore del 12 settembre, Hakan tenterà un ultimo gesto disperato per portare a termine la sua vendetta, tentando di uccidere Nazli per far soffrire Ferit. Ma, ancora una volta, sarà quest'ultimo ad evitare il peggio e a salvare l'amata delle peggiori conseguenze. In tale occasione, nell'emozionante scontro tra i due storici rivali, Hakan confesserà all'Onder anche la verità sui loro padri.

Dopo una colluttazione, l'arresto di Hakan sarà inevitabile e successivamente la stessa sorte toccherà a Demet. I due 'cattivi' della soap turca saranno quindi costretti a pagare per le loro colpe, lasciando Nazli e Ferit liberi di amarsi senza ulteriori ostacoli per il loro matrimonio.