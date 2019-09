Ha appassionato il pubblico durante l'estate ma fra pochi giorni Bitter Sweet - Ingredienti d'amore chiuderà i battenti, con l'epilogo della sua prima e unica stagione. A differenza di quanto accaduto in passato per Cherry Season - Le stagioni del cuore, i fan non dovranno fare i conti con la sospensione e la ripresa nell'estate successiva. Al contrario, Mediaset proporrà loro una graditissima sorpresa e raddoppierà la durata degli episodi settimanali per permettere di arrivare, tutto d'un fiato, al lieto fine per i due protagonisti Nazli e Ferit.

Per tale motivo, la programmazione nella settimana dal 9 al 13 settembre subirà un'importante variazione d'orario, dato che la soap turca andrà in onda per circa due ore consecutive. Ciò permetterà un rapido sviluppo delle trame che oggi ripartiranno con uno nuovo ostacolo per la coppia regina a causa del ricatto di Hakan ai danni di Nazli.

Programmazione Bitter Sweet: dal 9 al 13 settembre durerà quasi due ore

Buone notizie per i telespettatori di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che da oggi 9 settembre, e per tutta la settimana, potranno seguire due episodi giornalieri dell'amatissima soap turca.

Essa avrà inizio alle ore 14:45, al termine dell'appuntamento quotidiano con la telenovela spagnola Una Vita, e proseguirà fino alle ore 16:35 circa. Solo allora avrà inizio Il Segreto, che nei prossimi giorni terminerà ore 17:15 circa quando concederà spazio a Barbara d'Urso con il suo Pomeriggio Cinque. Tale palinsesto pomeridiano dovrà essere preso in considerazione soltanto fino a venerdì prossimo.

Da lunedì 16 settembre, infatti, Bitter Sweet non ci sarà più e al suo posto tornerà Uomini e donne con le tradizionali vicissitudini del Trono Over e Classico.

Anticipazioni Bitter Sweet del 9 settembre: Nazli viene ricattata

Il finale di stagione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è ormai alle porte ma prima di arrivare all'epilogo, i due protagonisti avranno ancora degli ostacoli da affrontare.

Le anticipazioni della puntata di oggi 9 settembre segnalano, infatti, che tutto sembrerà andare per il meglio per Nazli e Ferit. Dopo essersi dichiarati il proprio amore e avere vissuto i loro primi momenti di passione, la coppia tenterà di rafforzare i legami familiari anche se si scontrerà ancora con la signora Leman, convinta che la chef non sia la moglie ideale per il figlio. Ma la situazione subirà una piega inaspettata quando Hakan riuscirà a mettersi in contatto con Nazli e a mostrarle il video in cui Asuman uccide un uomo.

A questo punto il ricatto sarà servito: se la giovane cuoca non divorzierà da Ferit, lui porterà tale filmato alla Polizia. Consapevole dei problemi causati alla sorella, Asuman mediterà il suicidio ma verrà fermata da Deniz.