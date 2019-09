Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sono arrivate alla sua ultima settimana di programmazione in Italia. Gli spoiler da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Canale 5, rivelano che Hakan Onder e Ferit Aslan arriveranno alla loro resa dei conti dopo che la cuoca Nazli ha rischiato di morire a causa del perfido marito di Demet.

Bitter Sweet: Hakan ricatta Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda da lunedì 9 settembre su Canale 5, svelano che il rapporto tra Nazli e Ferit diventerà sempre più solido per la gioia di tutti i loro amici.

Peccato che la signora Leman sia di parere contrario, tanto da continuare a mettere alla prova la cuoca. Nel frattempo il marito di Demet continuerà nel suo folle piano per mettere le mani sulla Pusola Holding grazie alla complicità di Pelin, l'ex fidanzata dell'Aslan. Hakan, infatti, sarà sempre più spietato nei confronti di Asuman, tanto da minacciarla di consegnare alle autorità competenti il video che la riprende uccidere il suo datore di lavoro. L'unico modo per impedirlo è quello che sua sorella divorzi immediatamente da Ferit.

Deniz salva la Pinar

La Pinar, in preda allo sconforto, si inoltrerà in un cantiere edile, dove salirà su un grattacielo in costruzione con l'intenzione di farla finita. Deniz, con un giro di telefonate, scoprirà le intenzioni della giovane, tanto da correre sul luogo dell'imminente tragedia. Qui non esiterà a salire anche lui in cima al palazzo per tentare di convincere Asuman a non gettarsi di sotto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fortunatamente il Kaya riporterà la sorella della cuoca con i piedi in terra, mentre l'Aslan organizzerà una cena a lume di candela per fare una proposta di nozze a Nazli.

La cuoca chiede il divorzio a Ferit

Il piano di Hakan avrà esito positivo, in quanto la cuoca deciderà di chiedere il divorzio dal facoltoso manager. Peccato che quest'ultimo non accetti la sua decisione, tanto da non farsi convincere dalle sue inutili scuse.

Nazli, intanto, cercherà di fare di testa sua, tanto da convincere le sue due amiche a perquisire la casa di Muzaffer. Ferit, invece, sembrerà un'anima in pena, tanto da volere andare fino in fondo alla questione, mentre Tarik, Engin, Fatos e Manami parteciperanno ad un escape room. Qui l'amico dell'Aslan capirà di essere innamorato della collega della Pinar.

Fatos apprende di amare Tarik

Nelle puntate di Bitter Sweet, Hakan rivolgerà delle minacce a Leman, tanto da pretendere che non metta bocca nell'affidamento di Bulut altrimenti dirà a Ferit la verità su suo padre.

Intanto la cuoca scoprirà che la Pelin e l'Onder sono due complici, tanto da confessarlo all'Aslan che licenzierà in tronco la Turan. Più tardi, la coppia si presenterà in aula di tribunale mentre Fatos si renderà conto di amare Tarik. In tribunale, il giudice non permetterà ai coniugi Aslan di separare le loro strade, in modo tale da costringerli ad affidarsi alla terapia di coppia. In questo modo il cattivone non porterà a compimento il suo piano. Nonostante questo, l'Onder dimostrerà di non arrendersi: sarà determinato a riprendersi la custodia di Bulut. A tal proposito, quest'ultimo sarà l'artefice della riconciliazione di Ferit e Nazli.

L'Aslan salva Nazli dalle minacce dell'Onder

Asuman confesserà al cognato di essere stata minacciata dal marito di Demet, così da evitare di andare in prigione. Più tardi, la donna racconterà tutta la verità anche a Deniz. Proprio quest'ultimo e Ferit apprenderanno che Hakan è l'unico responsabile della morte di Demir e Zeynep. Smascherato, l'Onder si precipiterà alla villa con l'intenzione di uccidere Nazli e vendicarsi dell'Aslan. Qui i due uomini avranno un terribile scontro, dove l'affarista avrà la meglio. Poco dopo la polizia farà irruzione, tanto da portar via in manette i coniugi Onder. Passato qualche giorno, Deniz organizzerà la festa dell'ultimo dell'anno nel suo locale. Sarà proprio in questo frangente che la cuoca rivelerà a Ferit di essere in dolce attesa.