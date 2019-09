Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per volgere al termine. Le vicende di Ferit, Nazli e di tutti gli altri personaggi della fortunata serie si concluderanno venerdì 13 settembre con un appuntamento speciale. Prima di giungere però al gran finale, il pubblico italiano assisterà nella puntata odierna ad una serie di colpi di scena che porteranno le vicende ad una svolta decisiva sia per la coppia protagonista che per gli altri personaggi.

Oggi 12 settembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5, andranno in onda gli episodi 77 e 78 della soap che quest'estate ha appassionato milioni di telespettatori. Secondo le anticipazioni in rete, il perfido Hakan Onder comunicherà alla moglie Demet di aver deciso per entrambi la fuga all'estero per sfuggire alla polizia. La donna si recherà dal fratello Deniz e gli chiederà perdono per tutti gli sbagli che ha fatto e per non avergli rivelato i crimini commessi dal marito.

Anticipazioni Bitter Sweet del 12 settembre: Demet andrà da Deniz a chiedere perdono

Bitter Sweet arriverà oggi 12 settembre ad una svolta decisiva. Asuman e Deniz ascolteranno la registrazione fatta da Demet ad Hakan mentre l'uomo confessava di essere il mandante dell'omicidio di Demir e Zeynep. I due giovani informeranno subito Ferit e Nazli della sconvolgente scoperta. Nel frattempo gli Aslan si saranno riavvicinati dopo che Asuman confesserà alla sorella di essere stata ricattata da Hakan e ha costretto Nazli a chiedere il divorzio.

Ferit si riconcilierà con Nazli e prometterà alle sorelle Pinar di inchiodare l'Onder ed impedire che Asuman finisca in carcere.

Intanto il malvagio imprenditore suggerirà alla moglie Demet di fuggire insieme all'estero per evitare di essere arrestati. La donna si recherà dal fratello Deniz a chiedere il suo perdono per tutte le cattive azioni commesse, sia quando era un'alleata del marito, sia quando è stata costretta a tacere per non essere denunciata per omicidio.

Demet Kaya si mostrerà realmente pentita e prometterà al fratello di cambiare vita. Il giovane la perdonerà, ma deciderà di trattenerla fino all'arrivo della polizia e la donna non si opporrà all'arresto. Prima di essere portata via, augurerà il meglio a Nazli e Ferit, sicura che entrambi riusciranno ad assicurare al piccolo Bulut l'amore e la serenità che merita.

Bitter Sweet si avvia all'epilogo: Hakan finirà in carcere

Negli episodi di Bitter Sweet in onda oggi 12 settembre, Hakan tenterà il tutto per tutto per rovinare la felicità di Ferit.

Mentre Demet si recherà dal fratello, il marito si precipiterà a casa degli Aslan. Dopo che tutti hanno scoperto che l'uomo è un assassino senza scrupoli e capace di qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi, l'Onder, ormai con le spalle al muro, deciderà di vendicarsi di Ferit e prenderà in ostaggio Nazli. Mentre minaccerà con una pistola di uccidere la giovane cuoca, rivelerà all'Aslan che il padre è stato un assassino e lo ha reso orfano quando era ancora un bambino.

Alle minacce e alle rivelazioni scioccanti seguirà una colluttazione tra Hakan e Ferit. Quest'ultimo riuscirà ad avere la meglio sul suo avversario che alla fine verrà arrestato e finirà in prigione per tutti i crimini commessi.