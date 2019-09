Manca solo una puntata alla fine di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la soap turca che ha ottenuto un grande successo di ascolti nell'estate 2019. L'epilogo sarà positivo per i protagonisti Nazli e Ferit che, dopo una lunga serie di ostacoli, vedranno coronato il loro sogno d'amore. Non solo decideranno di restare insieme, ma scopriranno di essere in attesa di un bambino che potranno crescere insieme al piccolo Bulut.

Ma il lieto fine riguarderà anche buona parte delle altre coppie, le quali potranno pensare finalmente al futuro, fantasticando su ciò che li attenderà. Sarà questo il caso di Fatos e Tarik, che non potranno più nascondere i loro sentimenti mentre più complicata sarà la situazione di Asuman e Deniz.

Ultima puntata Bitter Sweet: Fatos e Tarik fidanzati

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore relative alla puntata del 13 settembre segnalano che Deniz organizzerà la festa di Capodanno nel suo locale, dove tutti gli amici accorreranno per trascorrere la serata in musica e allegria.

Sarà impossibile per loro non ripensare al passato, guardando però anche verso il futuro. Sarà così che, in un locale pieno di ospiti, Fatos non potrà più nascondere i suoi sentimenti e chiederà a Tarik di sposarla. La risposta non potrà che essere positiva anche se non resterà priva di un siparietto divertente. Proprio nel momento della risposta affermativa, infatti, l'autista perderà i sensi. Il lieto fine arriverà anche per Engin che troverà l'amore al fianco di Manami, la socia di Nazli.

Resta in sospeso il rapporto di Asuman e Deniz

Tra le coppie che raggiungeranno la felicità nella puntata finale di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ci saranno ovviamente i protagonisti Nazli e Ferit, al settimo cielo dopo avere scoperto di aspettare un bambino. La notizia verrà condivisa con amici e parenti, che non potranno fare a meno di gioire per il lieto evento. Anche Alya si fidanzerà, decidendo di condividere la sua vita con l’inglese Alex. Ma tra i tanti avvenimenti felici, ci sarà una coppia che resterà in sospeso: ovvero Deniz e Asuman.

Sebbene sia chiaro che il loro rapporto sia qualcosa in più di una semplice amicizia, i due giovani non sapranno come definire una relazione ancora sul nascere, e quindi non faranno nessun passo in avanti. I telespettatori non potranno però scoprire l'epilogo per questa coppia, dato che la seconda stagione di Bitter Sweet non è mai stata prodotta. La soap si concluderà proprio con l'episodio di domani, anche se non è escluso che in futuro Mediaset possa decidere di acquistare qualche altro prodotto turco, sulla scia dei successi di Bitter Sweet e in precedenza di Cherry Season.