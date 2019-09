Tutti coloro che hanno seguito appassionatamente le avventure della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, si preparano al tanto atteso gran finale della prima e unica stagione. Le avventure di Ferit, Nazli e di tutti gli altri protagonisti termineranno in modo definitivo il 13 settembre 2019. Le puntate che andranno in onda nell’ultima settimana di programmazione per la felicità dei telespettatori torneranno ad avere una doppia durata.

Dagli spoiler si evince che Demet purtroppo pagherà per le brutte azioni commesse a causa del marito Hakan, finendo in prigione dopo essersi riconciliata con Deniz. Quest'ultimo pur essendo rimasto deluso dalla sorella per aver vissuto per tutto questo tempo con un assassino, la perdonerà. Dopo essersi sbarazzati finalmente dei loro nemici, Ferit Aslan e Nazli Pinar passeranno un capodanno indimenticabile. La cuoca farà gioire l’architetto annunciandogli che formeranno una vera famiglia, poiché gli dirà di aspettare un figlio da lui.

Asuman toglie dai guai Nazli, Hakan decide di avere un ultimo scontro con l’Aslan

Ebbene sì, tra pochissimi giorni la serie televisiva turca che ha conquistato i fan italiani, chiuderà i battenti. Le anticipazioni degli episodi finali in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 dalle 14:45 alle ore 16:40 circa, dicono che Nazli si vedrà costretta ad allontanarsi da Ferit per l’ennesima volta.

La cuoca quando non avrà più Pelin Turan tra i piedi, chiederà il divorzio al marito a causa delle minacce di Hakan, che dopo averle fatto vedere un video che ritrae Asuman commettere un falso delitto, la obbligherà a mettere la parola fine al suo matrimonio. Purtroppo la cuoca non avrà altra scelta che accettare le condizioni dell’Onder, quando sua sorella tenterà di togliersi la vita.

La migliore amica di Fatos e l’architetto si presenteranno davanti al giudice per separarsi, ricevendo un netto rifiuto, dato che la loro richiesta di divorzio non verrà approvata.

Sarà la figlia minore di Kemal a far riconciliare i novelli sposi nel momento più critico. In particolare l’Aslan e la Pinar pur avendo iniziato a seguire una terapia di coppia su ordine del magistrato, entreranno in conflitto sempre a causa dell’Onder. L’architetto non riuscirà a contenere la sua rabbia quando il suo avvocato gli dirà che il marito di Demet è intenzionato a riprendersi Bulut, approfittando del fatto che lui e Nazli sono ai ferri corti.

Asuman stanca di rovinare la vita della sorella la toglierà dai guai, dicendo la verità a Ferit sulle macchinazioni di Hakan. Nel frattempo Deniz entrato in possesso della prova per poter dimostrare la colpevolezza del cognato per la morte di Demir e Zeynep, si preparerà a denunciarlo. L'Onder non appena capirà che l’unica soluzione per sfuggire alla giustizia è quella di darsi alla fuga, deciderà di affrontare per l’ultima volta il suo rivale prima di lasciare Istanbul con la moglie Demet.

Deniz perdona la sorella, la chef è incinta

Il losco imprenditore dopo aver minacciato di uccidere Nazli con la sua arma da fuoco, si scontrerà con l’Aslan. L’architetto furioso per aver scoperto lo sconvolgente segreto legato alla sua famiglia, ovvero che sua madre Leman in passato ebbe una relazione clandestina con il padre di Hakan, sfogherà la sua rabbia scagliandosi contro il suo nemico. Durante la violenta colluttazione partirà uno sparo, ma per fortuna l’unica conseguenza sarà l’arresto dell’Onder. Successivamente Demet, dopo essere riuscita a farsi perdonare dal fratello Deniz che spererà di ritrovarla migliore in futuro, verrà condotta in carcere insieme allo scagnozzo Bekir. Nel bel mezzo della festa di Natale, il piccolo Bulut come regalo darà a Nazli e Ferit un disegno realizzato da lui per fargli capire che desidera avere un fratello.

Durante l’ultimo giorno dell’anno i coniugi Aslan e tutti i loro amici trascorreranno un Capodanno meraviglioso nel locale di Deniz. Fatos sorprenderà Tarik chiedendogli di sposarla. La cuoca invece darà una notizia bellissima al marito, visto che gli comunicherà di essere in dolce attesa realizzando il sogno di Bulut. Passata la mezzanotte il ricco imprenditore e la chef faranno ritorno alla villa, e si scambieranno un bacio appassionato nel punto preciso in cui si sono dati il primo. Per terminare Manami intraprenderà una relazione con Engin, invece Asuman farà finalmente breccia nel cuore di Deniz.