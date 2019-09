Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia. Le trame in onda a settembre su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan capirà, grazie a una rivelazione di Asuman, che dietro il rifiuto di Nazli Pinar c'è la mano di Hakan Onder .

Bitter Sweet: Nazli lascia Ferit a causa di Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate trasmesse a settembre su Canale 5, si soffermano sulla scoperta sconvolgente che farà Ferit.

Il ricatto ha avuto inizio quando Hakan (Necip Memili) ha fatto vedere a Nazli un video in cui sua sorella spara a Muzaffer, uno dei suoi uomini. Per questo motivo Nazli sarà costretta a sottostare al ricatto del diabolico Onder. A tal proposito Asuman (İlayda Akdoğan) sarà talmente sconvolta da tentare il suicidio. Un avvenimento che convincerà la cuoca a chiedere il divorzio dall'Aslan.

Il suo piano non avrà però l'esito sperato, in quanto il giudice si rifiuterà di porre fine al loro vincolo matrimoniale dopo aver attentamente esaminato il loro delicato caso.

Alla fine il magistrato invierà Nazli e Ferit (Can Yaman) in terapia di coppia per superare le loro incomprensioni con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Ma se l'Aslan vorrà scoprire il motivo del comportamento della Pinar, quest'ultima si ostinerà a tenere il segreto tutto per sé.

Bulut fa perdere le proprie tracce

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Bulut troverà un modo per riavvicinare Ferit e Nazli (Ozge Gurel).

Il bambino, quando scoprirà che Hakan ha intenzione di riprendere la sua custodia, scapperà di casa utilizzando un taxi. La Pinar, a questo punto, avviserà l'Alsaln del gesto del bambino, tanto da decidere di raggiungere insieme il luogo indicato dal fuggiasco. Asuman, nel frattempo, approfitterà di questa circostanza per essere completamente sincera con Ferit.

L'Aslan scopre che l'Onder ha ricattato la Pinar

Asuman confesserà al cognato che Nazli l'ha lasciato perché ricattata dall'Onder mentre Deniz Kaya (Hakan Kurtaş) spiegherà alla cuoca di averla dimenticata, tanto da sperare in una sua riconciliazione con il marito.

Ferit, sotto choc, esigerà una spiegazione dalla consorte, che sarà costretta a raccontare tutta la verità una volta messa con le spalle al muro. Alla fine i coniugi Aslan faranno finalmente la pace, promettendosi di essere sinceri per il resto della loro vista. Come prenderà Hakan la riappacificazione della coppia? In attesa di scoprirlo non ci resta che attendere il finale della serie.